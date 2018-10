Milan | finisce nei guai l' ex presidente

Milan-Olympiacos 0-1 - DIRETTA LIVE : finisce il primo tempo a San Siro. Il video del gol di Guerrero : 46′ finisce il primo tempo di Milan-Olympiacos 45′ Ci sarà un minuto di recupero 43′ Su sviluppo di angolo Zapata salta in area piccola ma manda alto 41′ Castillejo si divora il pari. Cross di Suso, Samu salta di testa in area ma manda fuori 38′ Gattuso è passato al 4-4-2 con Suso e Bonaventura […] L'articolo Milan-Olympiacos 0-1, DIRETTA LIVE: finisce il primo tempo a San Siro. Il video del gol di Guerrero ...

Milan - un'altra rimonta : va in vantaggio a Empoli ma finisce 1-1 : Dopo la rimonta subita domenica a San Siro dall'Atalanta, il Milan di Gennaro Gattuso deve ingoiare un boccone amaro anche in quel di Empoli , dove va in vantaggio di un gol ma viene ripreso a pochi ...

Ancora un pari per il Milan : a Empoli finisce 1-1 : L'Empoli si prende un punto in rimonta con il Milan di fronte ai 13.000 del Castellani. Rossoneri in vantaggio con un autogol di Capezzi, poi la rimette nel binario giusto per i toscani un rigore di ...

Milan si fa riprendere due volte : con l’Atalanta finisce 2-2 : Il Pipita segna dopo 93’’, per il centrocampista anche un palo e un gol annullato con la Var. Gomez sottoporta firma il momentaneo pareggio, Rigoni la raddrizza nel recupero

Il Milan sbatte sul Cagliari : finisce 1-1 alla Sardegna Arena : Il Milan di Gennaro Gattuso non riesce a sfondare in casa del Cagliari di Rolando Maran: finisce 1-1 alla Sardegna Arena e per quanto visto in campo il pareggio appare il risultato più giusto. Meglio i sardi nel primo tempo, decisamente più pimpanti i rossoneri nella ripresa. Al gol di Joao Pedro siglato al 4' di gioco ha risposto il Pipita Gonzalo Higuain al 55', al primo gol ufficiale con la maglia del Milan. Con questo pareggio la squadra di ...

A Milano un immigrato finisce in manette per violenza. Ma era innocente : Era finito in manette con l'accusa di violenza sessuale. Violenza che però, non aveva mai commesso. Questa la disavventura capitata a un 30enne immigrato cingalese, arrestato lo scorso 29 agosto a Milano dopo che una 14enne scappata da una comunità l'aveva accusato di aver abusato di lei. A ricostruire la vicenda è il Corriere della Sera:"Scappata per la ventesima volta da una comunità, la ragazza racconta alla madre ...

Formula 1 - lo show di Vettel a Milano finisce male : il pilota va a sbattere e rompe il muso della sua Ferrari : Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel si è reso protagonista di un fuori programma durante il suo giro sul circuito cittadino allestito in zona Darsena a Milano. Con la sua Ferrari ha toccato un muro di protezione, rompendo il musetto L'articolo Formula 1, lo show di Vettel a Milano finisce male: il pilota va a sbattere e rompe il muso della sua Ferrari proviene da Il Fatto Quotidiano.