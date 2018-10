Milan | altri problemi economici per Yonghong Li | non può lasciare la Cina

Milan - Romagnoli recupera e mette il derby nel mirino : “Siamo molto più forti degli altri anni - disposti a morire per Gattuso” : Inter-Milan si avvicina e l’atmosfera inizia a surriscaldarsi. Il capitano dei rossoneri Alessio Romagnoli, che ha recuperato dall’affaticamento al flessore e sarà regolarmente in campo nel derby, ha parlato della sua squadra ai microfoni di Sky Sport facendo un confronto con gli anni passati: “Siamo molto più forti degli altri anni, degli altri derby. Abbiamo ambizioni molto più elevate e possiamo fare bene. Bisognerà ...

Alimenti : Policlinico Milano e filiera corta - dopo latte Ca' Granda altri prodotti : ... la Fondazione Sviluppo si è aperta a partnership con aziende come Esselunga e oggi si fa ispirare da realtà come Ferrero e dal mondo accademico, come l'Università di scienza gastronomiche di ...

Smog Lombardia : stop agli euro 3 diesel a Milano e in altri 213 Comuni : Limitazioni per il traffico a Milano e in altri 213 Comuni della Lombardia sopra i 30 mila abitanti: in vigore da oggi le nuove norme previste dall’accordo siglato dalle Regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), che prevede lo stop degli euro 0 benzina e fino agli euro 3 diesel. Il blocco va dal 1 ottobre al 31 marzo, dal lunedi’ al venerdi’, dalle 7.30 alle 19.30. La novita’ riguarda lo ...

Milano : Uto Ughi e altri artisti in Duomo per il 'mese della musica' : Milano, 27 set. (AdnKronos) - Torna, dal 4 ottobre al 16 novembre prossimi, l’appuntamento al Duomo di Milano con il 'mese della musica', la rassegna concertistica promossa dalla Veneranda Fabbrica, giunta alla sua quinta edizione. Sei grandi concerti per percorrere un sentiero sonoro dal '400 al '9

Milano : Uto Ughi e altri artisti in Duomo per il 'mese della musica' (2) : (AdnKronos) - Il concerto del 20 ottobre della Cappella musicale del Duomo diretta da Don Claudio Burgio, aperto a tutta la cittadinanza con ingresso libero fino ad esaurimento posti, celebrerà un evento molto importante per la chiesa e per l'arcidiocesi di Milano: la canonizzazione del Beato Giovan

Il Milan è senza debiti : da Elliott altri 120 mln nel club : Il Milan ha azzerato i propri debiti finanziari. Il club ha infatti rimborsato i bond emessi mesi fa sulla Borsa di Vienna, mentre era sotto il controllo dalla vecchia proprietà, e che erano stati interamente sottoscritti da Elliott, subentrato nel frattempo al cinese alla guida della società. Lo stesso fondo statunitense, a quanto si apprende, dopo la prima immissione di capitale da 50 milioni, annunciata il 10 luglio e completata nei ...

Ladri in casa di Iannone - rubati Rolex ed altri preziosi oggetti : il pilota in Questura a Milano : La casa di Andrea Iannone presa di mira da una banda di Ladri, il pilota di MotoGp e fidanzato di Belen Rodriguez derubato di alcuni costosi oggetti personali Andrea Iannone ieri mattina si è recato presso la Questura di Milano per denunciare i Ladri che si sono introdotti in casa sua e lo hanno derubato di costosi oggetti personali. Secondo Tabloit.it, che ha dato in esclusiva la notizia, al pilota di MotoGp e fidanzato di Belen Rodriguez ...

Olimpiadi - Sala insiste : "Milano prima città indicata nel brand - altrimenti guardiamo ad altro" : Il primo cittadino su Facebook: "La nostra non è arroganza, sono 15 mesi che ci lavoriamo con il Cio: siamo coerenti"

Buon compleanno Mimì 2018 a Milano con Bernabei - Tatangelo - Virginio e molti altri : Buon compleanno Mimì 2018 a Milano con tanti artisti italiani per omaggiare Mia Martini. Torna anche quest'anno l'appuntamento con l'evento Buon compleanno Mimì, in programma per il prossimo 23 settembre alle ore 20.45 al Teatro Nuovo di Milano. Lo spettacolo sarà presentato da Elenoire Casalegno che accoglierà sul palco numerosi ospiti italiani. Il cast prevede la presenza di Raphael Gualazzi e di Anna Tatantelo, ci saranno poi Pupo, Chiara ...

Gli ospiti del Wind Summer Festival – La Finale a Milano da Ermal Meta a Benji e Fede - Irama e molti altri : Sono stati annunciati gli ospiti del Wind Summer Festival - La Finale, attesa a Milano domenica 16 settembre e in prima serata su Canale 5 – e in contemporanea su Radio 105. Il quinto ed ultimo appuntamento con il Wind Summer Festival lascia Piazza del Popolo a Roma per spostarsi a Milano ed incoronare il vincitore che avrà messo a segno la canzone dell'estate 2018. L'evento si terrà all’Area Expo – Parco Mind di Milano (ore 20.30 – ingresso ...