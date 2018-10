Migranti : Salvini a Macron - "Non ci faremo più mettere i piedi in testa" : Nuova bordata di Salvini contro Macron riguardo alla vicenda dei Migranti lasciati dalla gendarmeria francese al confine con l'Italia nei pressi di Claviere. "Se Macron pensa di prendere in giro gli italiani - scrive il vicepremier leghista su Twitter - sbaglia di grosso, l'Italia non si fa più mettere i piedi in testa da nessuno".

Migranti - Salvini : piccoli cambiamenti momentanei Ue non ci bastano : Mosca, 17 ott., askanews, - 'Da quando il nostro governo è salito al potere, abbiamo lavorato per cambiare radicalmente il modo di gestire i flussi migratori verso l'Europa e non saremo soddisfatti ...

Migranti scaricati in Italia - per i francesi un ‘errore’ - Salvini : ‘Vergogna’ : Forse pensavano di farla franca le autorita' francesi quando qualcuno ha ordinato al alcuni agenti della gendarmeria di scaricare come pacchi postali due Migranti di origine africana nelle foreste vicino a Torino. Forse la procedura illegale adottata da Parigi per liberarsi dei clandestini era stata gia' messa in pratica altre volte, e il ‘gioco’ sarebbe proto ancora se i poliziotti della Digos Italiana non avessero inquadrato per caso con la ...

Furgone con Migranti dalla Francia all'Italia - Salvini : 'Vergogna - non accettiamo scuse' : Le immagini dei migranti portati in Italia di nascosto dalla Gendarmerie della Francia rischiano di provocare un vero e proprio caso diplomatico: nonostante le giustificazioni addotte da Parigi per un episodio decisamente imbarazzante [VIDEO], il ministro dell’Interno Matteo Salvini accusa il governo transalpino, chiamando in causa anche il presidente Macron come possibile 'mandante' delle operazioni segrete al confine tra i due Paesi. “Quanto ...

Migranti - Salvini non accetta scuse di Macron su Claviere/ Italia vs Francia - 'Bardonecchia era informata' : Scontro Italia-Francia a Claviere: Salvini, 'Macron scarica i Migranti al confine? Chiarisca'. Ultime notizie, 'mistero' del furgone Gendarmerie.

Migranti - scambio accuse Salvini-Parigi : Intanto l'Eliseo accusa Salvini di "strumentalizzazione politica". E aggiunge: "Gestiamo insieme una frontiera comune", gli errori "dalle due parti".

Migranti - scambio accuse Salvini-Parigi : 19.06 "Dopo il furgone della gendarmeria avvistato a Claviere stanno emergendo altri episodi inquietanti. Non ci interessano le giustificazioni, peraltro ridicole, né le indagini interne avviate dai francesi. Parigi deve comunicarci immediatamente le identità degli immigrati lasciati nei boschi. Nomi, cognomi, nazionalità, date di nascita". Così il ministro dell'Interno, Salvini. Intanto l'Eliseo accusa Salvini di "strumentalizzazione ...

Migranti 'scaricati' a Claviere - scambio di accuse tra Italia e Francia | Salvini : "No alle scuse" | E si scopre che i militari francesi controllarono due italiani : "La prefettura francese si è già scusata ma ora c'è una strumentalizzazione politica individuale" dicono dall'Eliseo riferendosi a Salvini

Salvini su Migranti Claviere : "non accetto scuse Macron"/ Ultime notizie - crisi Francia : "nuovo sconfinamento" : Caso Claviere, Salvini vs Macron: 'non accetto le sue scuse'. migranti scaricati al confine Italia-Francia: Ultime notizie, nuovo sconfinamento.

Pd - la base è pronta a votare Minniti : “Ottimo lavoro sui Migranti - Salvini non ha meriti. Di destra? No - non lo è” : “Non sono un predestinato, ma voglio fare qualcosa di utile per il mio partito e il mio Paese. Qualcuno mi ha chiesto di candidarmi”. Sono le parole di Marco Minniti, a Imola, sulla sua candidatura alla segreteria del Partito democratico. E la base sembra pronta a votarlo: “Ha fatto un ottimo lavoro sui migranti. Lui è meglio di Nicola Zingaretti. Dicono che abbia posizioni di destra? Assolutamente no”. L'articolo Pd, la ...

Migranti : Salvini non accetta le scuse della Francia : Matteo Salvini non accetta le scuse della Francia sul caso claveiere. Le autorità francesi ammettono l'errore dopo lo sconfinamento di alcuni agenti della gendarmeria che hanno fatto scendere due ...