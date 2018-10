Migranti | 22enne originario del Gambia si toglie la vita | “Gli era stato negato l’asilo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Amadou Jawo, un immigratodelsi è suicidato impiccandosi al cornicione della casa dove viveva con altri connazionali a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Il giovane viveva in Italia da due anni e alcuni giorni fa gli era scaduto il permesso di soggiorno: secondo l’associazione Babele, “aveva avuto il diniego” alla domanda di asilo politico e proprio per questo si sarebbe tolto la. “Non poteva più restare in Italia. Desiderava tornare in Africa, ma temeva di essere additato come fallito e si vergognava. Ha pensato di non avere scelta”, ha fatto sapere l’associazione che ha lanciato una sottoscrizione per il rimpatrio della salma. Babele sta raccogliendo donazioni con appelli diffusi anche tramite i social network “per riuscire a riportare la sua salma nel villaggio delin cui viveva”. ...