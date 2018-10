Mielite flaccida acuta | nuovi casi in 22 stati USA della misteriosa malattia paralizzante

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Le autorità statunitensi hanno riportato l’aumento deidi una rarache colpisce i bambini e che sembra comparire ogni due anni. Quest’anno almeno 62sonoconfermati in 22e almeno altre 65 malattie sono investigate in questi, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Simili ondatestessa patologia si sono verificate nel 2014 e nel 2016. Le autorità dei CDC dichiarano di non aver ancora scoperto la causa. Alcuni sospetti sul polio e sul virus del Nilo occidentale sonoscartati. Si sospetta di un altro tipo di virus che però è stato trovato solo in alcuni. “Finora è un mistero”, dichiara la Dott.ssa Nancy Messonnier dei CDC. Circa il 90% deisono bambini che hanno accusato debolezza muscolare o paralisi, anche a viso, collo, schiena o gambe. I sintomi tendono a verificarsi circa una settimana dopo ...