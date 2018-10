Michelangelo Infinito | proiezione al carcere femminile di Rebibbia

Oltre 85 mila spettatori per la prima settimana di Michelangelo Infinito al Cinema : Si chiude con successo la settimana di programmazione di Michelangelo - Infinito , l'opera prima di Emanuele Imbucci prodotta da Sky con Magnitudo Film, con Enrico Lo Verso e Ivano Marescotti. Il film, terzo nella classifica Cinetel di oggi e secondo come media copia, è stato visto da Oltre 85.000 spettatori e ha totalizzato un incasso pari a 623.533€, nelle Oltre 300 copie sparse su tutto il territorio nazionale. Oltre ad essere il ...

Recensione Michelangelo - Infinito : un nuovo genere dalle infinite possibilità : In Michelangelo - Infinito il racconto si svolge in un mondo di finzione, ma senza rinunciare all'approfondimento delle opere, anzi. Ci si entra in contatto in modo assoluto attraverso gli occhi e le ...