Meteo | ecco piogge e temporali ma la svolta arriva nel weekend

Astronomia - nella notte tra il 21 e il 22 ottobre il picco delle Orionidi : ecco dove e come osservare lo sciame Meteorico generato dalla cometa di Halley : Lo sciame meteorico delle Orionidi raggiungerà il suo picco nella notte tra il 21 e il 22 ottobre, ma la luna permetterà solo osservazioni mediocri per questo spettacolo del cielo notturno, con circa 15-20 meteore all’ora. Le meteore che sfrecceranno nel cielo sono alcune delle più veloci tra gli sciami meteorici, poiché la Terra sta colpendo un flusso di particelle quasi frontalmente. Queste particelle provengono dalla cometa 1P/Halley. Questa ...

Astronomia - il 9 ottobre la Terra ha mancato per un soffio un’intensa tempesta di Meteoriti : ecco cosa è successo : Le tempeste di meteoriti sono uno degli eventi del tempo meteorologico spaziale più intensi e spettacolari e proprio la scorsa settimana, il nostro pianeta ne ha mancato una per un soffio. Il 9 ottobre la Terra ha incontrato lo sciame meteorico delle Draconidi. Si tratta di uno sciame ben conosciuto, prodotto dai meteoroidi dell’altrettanto conosciuta cometa 21P/Giacobini-Zinner, che è stata ben visibile attraverso l’utilizzo di binocoli in ...

Meteo - riecco il maltempo : rischio di forti piogge. Ma da venerdì torna il sole : La perturbazione n. 2 di ottobre interesserà già da oggi pomeriggio i settori nord-occidentali: rischio di piogge abbondanti su Piemonte e Liguria. Col weekend però l’alta pressione tornerà a guadagnare terreno, favorendo il bel tempo e un aumento delle temperature.Continua a leggere

Meteo 'pazzo' - il caldo non molla la presa : ecco quanto durerà : Da lunedì le temperature subiranno una nuova impennata, ma occhio al fronte perturbato proveniente dall'Atlantico

Salute - dal Meteo ai cambiamenti climatici agli antibiotici : ecco tutti i motivi che spiegano l’aumento di allergie e asma : Secondo gli esperti, l’aumento delle temperature, gli uragani, le alluvioni e altri fattori stanno contribuendo ad un aumento di asma e allergie. I tassi di asma sono saliti del 12% nell’ultimo decennio e sono state documentate più allergie alimentari e altre sensibilità. Mentre gli esperti sono a lavoro per determinare le ragioni esatte di questo aumento, ecco diversi fattori principali. cambiamenti climatici e disastri naturali I cambiamenti ...

Allerta Meteo : nubifragi e piogge alluvionali in arrivo al sud - Ecco le zone piu' a rischio : Massima attenzione al maltempo, nubifragi in arrivo tra oggi e domani. Emanata l'Allerta meteo. Un vortice di bassa pressione piuttosto complesso, esteso e stazionario continua ad interessare il...

Strade riscaldate - edifici impermeabili e marciapiedi illuminati grazie ai dati Meteo : ecco come Google vuole trasformare il cuore di Toronto nella città-modello della tecnologia del futuro : Strade riscaldate che scioglieranno il ghiaccio e la neve al contatto. Sensori che controlleranno il traffico e proteggeranno i pedoni. Navette a guida automatica che trasporteranno le persone alle loro abitazioni. È questo, per sommi capi, il progetto con cui Alphabet, società madre di Google, intende trasformare una parte degradata del lungomare di Toronto in quella che potrebbe essere la comunità più controllata della storia per “ridefinire ...

Meteo - benvenuto autunno : piogge e maltempo per tutta la settimana. Ecco dove : Meteo CRONACA: ed è già NEVE sulle Alpi. Situazione e previsioni ' https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/g9E9UClvdS #Meteo di @ilMeteoit - IL Meteo.it , @ilMeteoit, 2 ottobre 2018 Antonio Sanò, ...

Meteo Protezione Civile : intenso maltempo domani al Sud Italia - ecco i dettagli : Il vortice ciclonico posizionatosi sull'area tirrenica apporterà ancora instabilità domani al centro-sud, in particolar modo al Meridione. Precipitazioni intense previste soprattutto sui settori...

"Allerta uragano sull'Italia" ma è una Meteo-bufala : ecco perché : Lo hanno chiamato Medicane annunciandolo come il primo uragano della storia nel Mediterraneo ma i meteorologi spiegano cosa...

'Allerta uragano sull'Italia' - ma è una Meteo-bufala. Ecco perché : Roma, 28 set., askanews, - Nel Mar Ionio si è sviluppato un intenso ciclone Mediterraneo: non si tratta di un uragano e non rischia di colpire l'Italia, come nelle ultime ore hanno affermato molti ...

Allerta Meteo - violento Uragano Mediterraneo sul mar Jonio : ecco le conseguenze sull’Italia - Calabria e Sicilia esposte al maltempo : 1/32 ...

Meteo : insiste l'alta pressione oggi - ecco anche il ciclone tropicale Zorbas nello Ionio : Alta pressione distesa sull'Italia, venti sostenuti al sud. Sta prendendo vita Zorbas! Meteo / l'alta pressione delle Azzorre si sta ulteriormente rinforzando su tutta la nostra penisola riuscendo...