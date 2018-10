Meteo | da giovedì sull’Italia torna il sole e una nuova fiammata di caldo

Meteo : Lombardia sfiorata da perturbazione - da giovedì torna il sole : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - Una struttura depressionaria situata sul Mediterraneo occidentale continua ad inviare corpi nuvolosi verso la Lombardia, ai quali tuttavia sono associate precipitazioni per lo più sporadiche e isolate, limitate ai primi giorni della settimana. Queste le previsioni conte

Meteo - le previsioni di giovedì 11 ottobre - : E' allerta sulle regioni nord occidentali per l'arrivo di una forte perturbazione che porterà piogge insistenti e possibili fenomeni estremi. Massima criticità anche in Sardegna dove sono attesi altri ...

Allerta Meteo in Liguria : elenco scuole chiuse chiuse nella giornata di domani Giovedi' 11 Ottobre [LIVE] : E' scattata l'Allerta meteo della Protezione Civile per la Liguria, in vista della forte fase di maltempo attesa fra la serata di oggi e la giornata di domani. La perturbazione atlantica in...

Meteo - pioggia e maltempo in arrivo : «Giovedì il giorno più critico» Previsioni : Meteo CRONACA DIRETTA: PIOGGE E TEMPORALI già in atto. Evoluzione imminente. Ecco dove e cosa accadrà https://t.co/lCDTVy9Prw pic.twitter.com/v9BfyaDKyc - IL Meteo.it, @ilMeteoit, October 10, 2018 Le ...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 11 ottobre 2018 : Meteo Roma. Previsti nella Capitale cieli generalmente nuvolosi al mattino. Nel Lazio giornata all’insegna della generale instabilità con le prime piogge già al mattino. Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 11 ottobre 2018 Cieli generalmente nuvolosi al mattino ma senza fenomeni, mentre al pomeriggio e in serata non si escludono piogge sparse. Tempo localmente instabile anche in nottata. Temperature comprese tra +18°C e ...

Le previsioni Meteo per domani - giovedì 11 ottobre : Dove piove e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa a tutti The post Le previsioni meteo per domani, giovedì 11 ottobre appeared first on Il Post.

Meteo Genova - caldo incredibile : +27°C come se fossimo in piena estate - ma scatta l’allarme maltempo per Giovedì 11 : caldo eccezionale oggi a Genova: temperature tipicamente estive nel capoluogo ligure con una massima che ha raggiunto i +27°C in città, come se fossimo ancora a Luglio o Agosto. Anche la minima, di +18°C, è stata ben superiore rispetto alla media del periodo. Attenzione, però, al maltempo in arrivo: dopodomani, Giovedì 11 Ottobre, su Genova è prevista pioggia torrenziale per tutto il giorno con violenti temporali e temperature in picchiata. ...

Meteo - le previsioni di domani giovedì 4 ottobre - : Resiste il bel tempo al Nord con Milano e Torino che, nelle ore centrali, toccheranno i 23-24°. Sole anche al Centro, mentre al Sud sono previste forti piogge su Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna. ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il Sud : Giovedì 4 Ottobre criticità rossa in Sardegna - arancione in Puglia - Calabria e Basilicata : Allerta Meteo – L’Italia continua ad essere influenzata da un‘ampia area di bassa pressione, che continuerà a determinare condizioni di tempo molto instabile sulle regioni meridionali, in particolare sui settori ionici, e sulla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : scuole chiuse in molti comuni anche Giovedì 4 Ottobre [ELENCO] : Allerta Meteo – Il maltempo continua a colpire con veemenza il Sud Italia con forti piogge e temporali che interessano da ore gran parte di Sicilia e Calabria, in modo particolare nelle zone joniche. Già oggi, Mercoledì 3 Ottobre, le scuole sono rimaste chiuse in molti comuni calabresi e siciliani, a partire dai capoluoghi jonici della Calabria (Catanzaro e Crotone). anche per domani, Giovedì 4 Ottobre, molti sindaci stanno emanando ...

Le previsioni Meteo per domani - giovedì 4 ottobre : Ci sarà bel tempo al Nord, ma non al Sud: ma comincia a fare freddo davvero The post Le previsioni meteo per domani, giovedì 4 ottobre appeared first on Il Post.

Meteo - le previsioni di domani giovedì 27 settembre | : Dopo il break autunnale dei giorni scorsi, torneranno a salire le temperature in tutta Italia. Un nuovo calo del termometro è previsto per domenica 30 settembre. Al Sud, attesa la formazione di un ...

Meteo - le previsioni di giovedì 27 settembre - : Dopo il break autunnale dei giorni scorsi, torneranno a salire le temperature in tutta Italia. Un nuovo calo del termometro è previsto per domenica 30 settembre. Al Sud, attesa la formazione di un ...

Le previsioni Meteo per domani - giovedì 27 settembre : Un sole poco autunnale, in tutta Italia The post Le previsioni meteo per domani, giovedì 27 settembre appeared first on Il Post.