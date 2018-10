Mercedes-AMG GLC 63 - I collaudi della Suv sportiva al Ring

Mercedes Classe B e Mercedes-AMG A 35 - la famiglia delle compatte di espande : Un tipo di carrozzeria quasi estinto dal fenomeno sport utility. La fortuna della Classe B? Essersi messa sulle spalle la clientela orfana della vecchia Classe A che, prima di diventare una hatchback ...

Mercedes-AMG ONE - svelato il nome del nuovo gioiellino tedesco [GALLERY] : In vista del Salone di Parigi, il Marchio sportivo ad alte prestazioni della Stella annuncia il nome della sua hypercar: Mercedes-AMG ONE Un nome che incarna la più alta ambizione in campo automobilistico: portare su strada la tecnologia ibrida della Formula 1. La Mercedes-AMG ONE sarà il punto di riferimento della gamma e il modello top-of-the-line assoluto, come indica chiaramente il suo nome. Dopo mesi di test intensivi in ...

Mercedes-AMG - L'hypercar si chiamerà semplicemente ONE : ONE: si chiamerà semplicemente così, con lettere maiuscole e senza tanti fronzoli, la hypercar firmata Mercedes-AMG, nota fino a oggi come Project One. La Casa tedesca ha confermato in vista del Salone di Parigi il nome definitivo della vettura, che sarà prodotta in 275 esemplari e che adotterà una versione da circa 1.000 CV del powertrain ibrido adottato dalla W09 di Formula 1 del leader del mondiale Lewis Hamilton. Uno show truck privato ...

Mercedes-AMG G 63 by Brabus : l’inarrestabile forza dei 700 CV [FOTO] : La G 63 ha ricevuto un trattamento speciale capace di trasformare il 4×4 tedesco in una vera e propria auto da corsa Brabus, celebre preparatore tedesco specializzato in modelli della Casa della Stella a tre punte ha messo mano sulla già straripante Mercedes-AMG G 63, trasformandola in un inarrestabile fuoristrada con il cuore di una Formula 1. Gli ingeneri del tuner tedesco hanno modificato il poderoso V8 biturbo da 5.5 litri ...

Mercedes-AMG GT coupé 4 porte - Ecco come va la prima quattro porte firmata AMG : La Mercedes-AMG GT4 è la dimostrazione che cè sempre un motivo. E che nella vita basta avere pazienza e tutto, prima o poi, si spiega. Persino la curiosa svolta della CLS, che nella sua terza vita (cominciata qualche mese fa) ha deciso di rinunciare almeno in parte a quella prorompente originalità stilistica che da sempre ne giustifica l'esistenza. Semplicemente, serviva spazio per la prima berlina firmata AMG. Non una versione, non un ...

Mercedes-AMG Race Edition : Mercedes-AMG ha scelto il weekend del GP d’Italia di F1 e il Milan Festival in zona Darsena per presentare la Race Edition, una nuova edizione limitata realizzata in esclusiva per il mercato italiano, prosegundo la strategia di serie speciali. La Race Edition è una personalizzazione esclusiva che rende CLA 45 AMG, C Coupé 43 AMG […] L'articolo Mercedes-AMG Race Edition sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Mercedes-AMG - Le foto spia ufficiali della Project One : La Mercedes-Benz ha riportato all'attenzione del pubblico l'ambiziosa Project One pubblicando le prime foto spia ufficiali dei prototipi su strada. Dalla presentazione al Salone di Francoforte 2017 si era saputo poco sull'evoluzione della biposto e solo oggi vediamo per la prima volta una anticipazione della versione definitiva. Collaudi virtuali e in pista. La Project One, nata per portare su strada la tecnologia delle Formula 1 di oggi, ...

Mercedes-AMG A 35 4MATIC : debutta un nuovo ed emozionante concetto di Hot hatch [FOTO] : Ogni dettaglio della nuova Mercedes-AMG A 35 4MATIC è stato concepito per garantire la migliore dinamica di marcia senza trascurare per questo il comfort d’uso quotidiano La nuova A 35 4MATIC arricchisce la gamma AMG di un modello base accattivante sotto ogni aspetto. Poiché lo sviluppo della A 35 4MATIC è stato contemporaneo a quello della futura A 45 4MATIC, e quindi programmato fin dall’inizio nella progettazione della ...

Mercedes-AMG A 35 4Matic - 306 CV per la compatta a trazione integrale : In medio stat virtus. E per la nuova Mercedes-AMG A 35 4Matic da 306 CV è davvero il caso di dirlo. La nuova compatta di Affalterbach è infatti pensata per colmare il divario che fino a oggi ha separato le versioni con motorizzazioni tradizionali dalla AMG A 45 che, con l'ultima evoluzione della precedente generazione, è arrivata a toccare i 381 CV. Oltre a questo, la nuova sportiva rivestirà un ruolo estremamente importante per la Stella, ...

Mercedes-AMG GT 43 4Matic+ : debutta l’irresistibile supercar quattroporte teutonica [FOTO e PREZZO] : Il nuovo bolide a quattro porte della Casa teutonica è un vero e proprio camaleonte in grado di soddisfare le più svariate esigenze di guida La Casa della stella tre punte ha svelato la nuova versione della sua supercar a quattro porte battezzata Mercedes-AMG GT 43 4Matic+. La vettura risulta equipaggiata con il motore a 6 cilindri in linea da 3,0 litri in grado di scaricare sulla trazione integrale 4MATIC ben 367 CV e 500 Nm di coppia ...

Mercedes-AMG GT - La quattro porte diventa 43 4Matic+ : A sei mesi di distanza dal debutto della GT a quattro porte al Salone di Ginevra, la Mercedes-AMG ha diramato i prezzi della sportiva, presentando, con l'occasione, anche la nuova versione ibrida 43 4Matic+. Questa nuova motorizzazione, strettamente imparentata con l'altra ibrida della gamma, la 53 4Matic+, si pone alla base dell'offerta commerciale della sportiva tedesca che, in Germania si proporrà con prezzi a partire da 95.259 euro. Alla ...

Mercedes-AMG A 35 : svelati i primi segreti della futura sportiva compatta della Stella [FOTO] : Alcune immagini anticipano il debutto della futura sportiva realizzata dall’atelier di Affalterbach La Casa Di Stoccarda ha diffuso alcune immagini teaser che svelano i primi dettagli estetici della futura Mercedes-AMG A 35, versione sportiva della baby-Mercedes sviluppata dall’atelier di Affalterbach che sarà svelata in occasione del Salone di Parigi. Pronto a sfidare Audi S3, Bmw 135i e Volkswagen Golf R, la A35 si posizionerà sotto la ...

Mercedes-AMG - solo per lItalia le Race Edition : Lo scorso anno in Italia sono state vendute 1.000 Mercedes-AMG, ma nel mondo sono state 132 mila . Le Race Edition hanno allora il compito di trainare le vendite nel nostro Paese, nonostante il ...

AMG - Mercedes sempre più sportiva con la Race Edition : Evidente la scelta di sfruttare il legame tra AMG e il mondo delle corse, tanto da aver scelto il F1 Milan Festival per mostrare i nuovi modelli, che hanno un allestimento decisamente orientato sulla ...