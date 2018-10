Meningite | la turista spagnola ricoverata a Firenze sta meglio

A Firenze torna l’allarme Meningite : turista 18enne ricoverata in terapia intensiva : Una turista spagnola di 18 anni è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze per meningite da meningococco. Secondo i medici le sue condizioni sarebbero stabili. La giovane era arrivata in Toscana da Venezia. L'unità funzionale di igiene sta cercando di ricostruire i luoghi frequentati dalla ragazza per avviare le procedure di profilassi.Continua a leggere