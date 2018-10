Melissa Rauch di The Big Bang Theory nel cast di Black Monday | quando andrà in onda la

optimaitalia

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)di The Bigha già trovato un nuovo lavoro prima del finale del serie CBS, previsto per maggio. L'interprete di Bernadette, moglie di Howard, sarà neldella comedysu Showtime. Insieme a lei anche Bruce Dern (Tornando a casa, Nebraska), Horatio Sanz, ex comico del Saturday Night Livestars, Don Cheadle (House of Lies, volto di Rhodey/War Machine nel Marvel Cinematic Universe), Andrew Rannells (Girls) e Regina Hall (Girls Trip).sarà composto da 10 episodi. La storia è ambientata il 19 ottobre 1987, un giorno critico per la storia di Wall Street. Come indica il titolo della serie, nel cosiddetto "lunedì nero", i mercati mondiali subirono un'improvvisa discesa del valore dei titoli quotati. Il crollo risultò essere il più grave nella storia economica mondiale e molti avevano paura di entrare in una nuova grande depressione, dopo ...