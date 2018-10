Mazda3 - Primo teaser della nuova generazione

quattroruote

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Inizia unaera. Con questa frase la Mazda ha presentato ilsuasegmento C. Ladebutterà negli Stati Uniti in occasione del Salone di Los Angeles, in programma dal 30 novembre al 10 dicembre, per poi arrivare anche su tutti i più importanti mercati globali, Europa compresa. Pochi dettagli. Il breve filmato rilasciato dalla Casa giapponese mette in mostra solo pochi dettaglivettura. Questo fugace sguardo al designsegmento C mostra numerosi richiami alla Kai Concept, il prototipo presentato al Salone di Tokyo del 2017 proprio per anticipare le formecinque porte. Le linee posteriori, dall'andamento del montante al taglioportiera, ricalcano in maniera marcata quelleshow car, mentre la fiancata risulta significativamente diversa. Nella transizione da prototipo a ...