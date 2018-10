Mattarella | povertà piaga inaccettabile | in aumento in Italia

Mattarella : formazione contro la povertà : 10.28 In"Europa le disuguaglianze si sono approfondite e la forbice sociale si è ampliata.In Italia sia i casi di povertà assoluta,sia i casi di povertà relativa sono aumentati. Per questo è indispensabile(...)continuare con politiche di sostegno". Così il presidente della Repubblica, Mattarella , per la Giornata delle Nazioni Unite dedicata alla lotta alla povertà . Bisogna investire "sulle persone, sulle loro abilità e la loro formazione , al ...

