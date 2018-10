Materiali polimerici e polimeri biodegradabili | al professor Emo Chiellini il Premio

meteoweb.eu

: RT @PolimericaNews: Il Premio Natta 2018 è stato assegnato al Prof. Emo Chiellini per il suo fondamentale contributo allo sviluppo della s… - PolimericaNews : RT @PolimericaNews: Il Premio Natta 2018 è stato assegnato al Prof. Emo Chiellini per il suo fondamentale contributo allo sviluppo della s… - polimerica_it : RT @PolimericaNews: Il Premio Natta 2018 è stato assegnato al Prof. Emo Chiellini per il suo fondamentale contributo allo sviluppo della s… - PlasticaVerde : RT @PolimericaNews: Il Premio Natta 2018 è stato assegnato al Prof. Emo Chiellini per il suo fondamentale contributo allo sviluppo della s… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) È stato assegnato alEmo, già ordinario di Fondamenti chimici delle tecnologie dell’Università di Pisa ora in pensione, ilNatta 2018 per il fondamentale contributo dato allo sviluppo della scienza e tecnologia deie per le numerose applicazioni in altri settori (biomedici, farmaceutico e ambientale) scaturite dalle sue ricerche. Il riconoscimento è stato consegnato sabato 13 ottobre, in una cerimonia che si è tenuta al Palazzo Roverella di Ferrara. Supportato da LyondellBasell, il“Giulio Natta” per la Chimica viene assegnato ogni anno a un ricercatore senior affermato che con la sua attività scientifica si sia distinto e abbia contribuito positivamente a migliorare la qualità della vita e lasciato un segno tangibile nella nostra civiltà. Il premiato viene selezionato a livello internazionale da una giuria ...