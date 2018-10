calcioweb.eu

: #Marsiglia, pronto il rinnovo per il tecnico #Garcia - CalcioWeb : #Marsiglia, pronto il rinnovo per il tecnico #Garcia - byzio66 : Pronto il rinnovo per Garcia a Marsiglia - Calcio - CSSport1015 : Si continua a parlare dell'ex tecnico giallorosso... -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Rudiha conquistato, nella passata stagione condotto in finale di Europa League, al punto che la dirigenza dell'Olympique vuole rinnovargli il contratto. L'ex allenatore della Roma, secondo quanto riferisce L'Equipe, èa firmare il contratto con il club del sud della Francia, attualmente in scadenza a fine stagione.