Mars 2020 | non c’è 3 senza 4 | nuovo sito candidato per il landing del prossimo rover NASA

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Un altro concorrente in campo per conquistare l’ambito scettro didove si poserà, ilesploratore marziano ‘targato’: si tratta di ‘Midway’, una nuova zona situata tra due dei candidati individuati precedentemente. Le caratteristiche di Midway saranno presentate e discusse nel corso del “4°site workshop for themission”, che sino al 18 ottobre vedrà impegnato a Los Angeles un folto gruppo di scienziati; la tre giorni californiana è l’evento finale di una serie di incontri, avviata nel 2014 e mirata ad individuare su Marte una rosa di siti candidati più idonei per accogliere illander. Midway – spiega Global Science – è stato proposto nel corso del 2017, a valle del terzo seminario dedicato a questo delicato aspetto della missione. Durante il terzo incontro, tenutosi in California dall’8 al 10 febbraio 2017, la ...