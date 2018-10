Marotta-Inter | nuovo contatto con Steven Zhang Nessuno accordo con la Juventus per la

Marotta-Inter : nuovo contatto - le mosse di Zhang : Marotta-Inter continua a far discutere la trattativa tra le parti con Steven Zhang attivissimo per portare in nerazzurro il dirigente Marotta-Inter un affare che sembra allettare molto il presidente nerazzurro Steven Zhang. L’interesse per il dirigente bianconero è ben noto, ma dopo l’annuncio del divorzio dalla Juventus, le voci di un suo possibile approdo all’Inter si fanno sempre più insistenti. Tuttosport parla oggi ...

Juventus - Beppe Marotta intercettato mentre minaccia i giornalisti : Qualche giorno dopo Claudio Albanese , che è il responsabile comunicazione della Juventus, richiama Marotta per parlare della Gazzetta dello Sport . Che l'indomani tornerà sull'argomento, ma Albanese ...

Inter - Moratti : 'Icardi insieme a Lautaro'; 'Marotta? Sarebbe una scelta intelligente' : L'Inter del Triplete si ritrova insieme al Festival dello Sport di Trento che ieri sera ha ricordato la storica impresa nerazzurra del 2010. Sul palco, ad esaltare i tifosi e rievocare una pagina finora unica nella storia del calcio italiano in cui un club è riuscito in una sola stagione a mettere le mani sullo scudetto, la coppa nazionale e la Champions League, c'erano due protagonisti di quella squadra come Javier Zanetti e Diego Milito. A ...

Inter - Moratti : 'Icardi può decidere il derby - Marotta? Male non sarebbe' : Sono passati otto anni, ma a Trento sembrava di essere tornati indietro nel tempo. A quel famoso 2010, indimenticabile per tutti i tifosi dell'Inter. Già, perché al Festival dello Sport che si sta svolgendo proprio lì, c'erano quasi tutti gli eroi di quel triplete leggendario. Erano presenti in sette, da Julio Cesar a Materazzi, passando per Zanetti, Milito, l'allora ds Marco ...

Inter - Moratti benedice Marotta : “Professionista di grande esperienza” : Nel corso del “Festival dello Sport” dedicato a Trento all’Inter del Triplete, Massimo Moratti, presidente del club nerazzurro, ha parlato di quel traguardo straordinario raggiunto dalla sua squadra e non solo: “Il Triplete? Ogni record è fatto per essere eguagliato o superato. Può succedere che qualche squadra italiana faccia come noi, ma ancora non è […] L'articolo Inter, Moratti benedice Marotta: ...

Moratti : 'Triplete Juve? Record fatti per essere battuti. E su Marotta all'Inter...' : A margine dell'evento Festival dello Sport a Trento, l'ex presidente dell' Inter Massimo Moratti ha parlato ai cronisti presenti, tra cui Pasquale Guarro di Calciomercato.com . TRIPLETE - 'Se temo che la Juventus possa eguagliarci? ...

Inter - Moratti tende la mano ad Agnelli : “niente rancore dopo Calciopoli. Marotta? Lo vedrei bene in nerazzurro” : L’ex presidente dell’Inter ha apprezzato il gesto di Agnelli, sottolineando come il rancore per la vicenda Calciopoli sia svanito “La candidatura alla presidenza della Federcalcio? E’ stata una cosa molto carina da parte di Andrea (Agnelli ndr.), e molto coraggiosa. Era un qualche cosa che poteva trovare il disaccordo da parte dei tifosi, invece è stata una mossa molto simpatica che credo possa cancellare le ...

Moratti : 'Figc - ho detto no per rispetto. Marotta all'Inter mi piacerebbe' : Lo ha detto l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, a RMC Sport che sotterra l'ascia di guerra tra Inter e Juventus. "Il rapporto con Agnelli è sempre stato civile e affettuoso, lo conosco da ...

Massimo Moratti : “Figc? Agnelli simpatico”/ “Calciopoli? Nessun rancore. Marotta lo vedrei bene all'Inter” : Massimo Moratti: “Io in Figc? Agnelli simpatico. Calciopoli? Nessun rancore. Marotta lo vedrei bene all'Inter”. Le ultime notizie e le dichiarazioni dell'ex patron del club nerazzurro(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:51:00 GMT)

Inter - Moratti seppellisce l’ascia di guerra : “Juve - basta rancori. Marotta a Milano mi piacerebbe” : L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è Intervenuto a Maracana su RMC Sport, dichiarando che “il rapporto con Agnelli e’ sempre stato civile e affettuoso, lo conosco da quando era ragazzo. Continuare con quella polemica era anche abbastanza noioso“. Così l’ex numero uno nerazzurro mette fine a 12 anni di polemiche tra Inter e Juve a partire da Calciopoli. Moratti poi ha ripercorso l’idea di ...

Moratti : 'Figc? Per rispetto ho rifiutato. Marotta all'Inter mi piacerebbe' : Ora a parlare è il diretto interessato, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, che a Rmc Sport ha spiegato le ragioni del rifiuto: 'Non mi è sembrato corretto intraprendere questa strada per ...

Moratti : 'Juve - basta rancori. Mi piacerebbe Marotta all'Inter' : '' Non mi è sembrato giusto accettare , spazzando via chi aveva raccolto i voti' ', ha proseguito Moratti, intervistato da RMC Sport, riferendosi a Gabriele Gravina. ''Il rapporto con Agnelli è ...

Moratti : «Sarei felice di vedere Marotta all’Inter» : L'ex presidente dell'Inter ha parlato ai microfoni di RMC Sport, sponsorizzando un ingresso di Giuseppe Marotta nella società nerazzurra. L'articolo Moratti: «Sarei felice di vedere Marotta all’Inter» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il tifoso Bonolis ha due sogni : “Pjanic e Marotta all’Inter” : Paolo Bonolis ha parlato della sua amata Inter e del duello in campionato con la Juventus al momento di un altro livello “Dove può arrivare l’Inter? Può arrivare da qualche parte dietro la Juventus. Il campionato italiano si gioca per due posizioni il quarto posto e il quart’ultimo, entrare in Champions ed evitare la retrocessione. La Juve è oltre per storia, qualità tecnica, determinazione, l’Inter sta facendo bene”. Paolo Bonolis ...