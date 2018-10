Marea nera a Saint Tropez | “Conseguenza della collisione tra navi in Corsica”

Juventus - tutto pronto per la grande festa di Villar Perosa : Marea bianconera - attesa per Cristiano Ronaldo : Ultimi giorni di calciomercato in casa Juventus, i bianconeri hanno rinforzato la rosa da mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, la squadra adesso non può permettersi di sbagliare ed è la candidata alla vittoria finale anche in Champions League. La dirigenza non ha intenzione di fermarsi, al momento sta lavorando ancora in uscita ma non è da escludere un ultimo colpo in vista del gong finale di calciomercato. Piazzato il ...