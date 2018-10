Marching Fire | il più grande aggiornamento di For Honor è ora disponibile

La open beta PC di For Honor Marching Fire è in arrivo tra una settimana : Se siete ansiosi di provare il prossimo importante aggiornamento di For Honor, Marching Fire, allora sappiate che non dovrete aspettare fino a ottobre. Ubisoft ha annunciato ufficialmente che la beta aperta per il gioco arriverà su PC tra una settimana, il 6 settembre 2018.Come segnala Dualshockers, la beta, che durerà fino al 10 settembre 2018, consentirà ai giocatori, ovviamente, di provare una serie di caratteristiche diverse della prossima ...