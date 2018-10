Maradona chiamerà Messi per un chiarimento

Maradona fa marcia indietro - il legale del Pibe de Oro allo scoperto : “Diego chiamerà Messi per spiegarsi” : L’avvocato dell’argentino ha reso noto che il suo cliente chiamerà Messi per spiegare i suoi commenti sul giocatore del Barcellona Il legale di Diego Armando Maradona, Matias Morla, ha spiegato che il suo cliente si metterà in contatto con Lionel Messi per chiarire i suoi recenti commenti sul numero 10 argentino. AFP PHOTO / JUAN MABROMATA Maradona ha recentemente criticato Messi e messo in discussione le sue capacità di guida ...