Mara Venier regina anche di Instagram | il video della sua “vita vera” fa impazzire i fan

Belen Rodriguez rifiuta l'invito a Domenica In da parte di Mara Venier. Ecco scoperto il motivo : Belen Rodriguez pare abbia rifiutato l'invito di Mara Venier a Domenica In, nonostante le due conduttrici siano amiche da tempo e abbiamo lavorato insieme a Tu si que vales. Ma allora perché il rifiuto...

Belen Rodriguez e il no a Domenica In : «Non si farà intervistare da Mara Venier». Ecco perché : Belen Rodriguez pare abbia rifiutato l'invito di Mara Venier a Domenica In, nonostante le due conduttrici siano amiche da tempo e abbiamo lavorato insieme a Tu si que vales. Ma allora...

Domenica In - Mara Venier e lo sclero in diretta con gli autori di Rai 1 : clamoroso - cosa non avevate notato : Il nastro va riavvolto fino alla scorsa Domenica. Si torna a Domenica In , di Mara Venier , dove durante la diretta è accaduto qualcosa di particolare che, forse, non tutti hanno notato. Il punto è ...

Domenica In contro Domenica Live - il divario degli ascolti aumenta. Gode Mara Venier - trema Barbara D'Urso : La sfida della Domenica è ancora in mano a Rai 1 e a Mara Venier con la sua Domenica In. La zia d'Italia è riuscita ancora una volta a vincere contro Barbara D'Urso e la sua Domenica Live aiutata anche dal parterre di ospiti proposti nella giornata di ieri, 14 ottobre. Nella sovrapposizione la trasmissione di Rai 1 ha siglato il 18,7% di share contro il 16,1% di Canale 5.--Nello specifico Domenica In segna il 19.2% con 2.813.000 spettatori nella ...

Domenica In – “Sei ancora pazzo di Belen” : Mara Venier ‘smaschera’ Stefano De Martino - la confessione del ballerino : Stefano De Martino a ‘Domenica In’, il ballerino ex marito di Belen Rodriguez confessa il suo ‘amore’ per l’argentina e Santiago Stefano De Martino ieri è stato protagonista di ‘Domenica In‘. Mara Venier ha potuto intervistare il ballerino, accorso in puntata per raccontarsi a cuore aperto. Il 29enne napoletano è tornato sull’argomento ‘Belen Rodriguez‘ spiazzando tutti per la ...

Luca Giurato su Mara Venier : “Mandarla via fu un errore colossale” : Mara Venier a Domenica In: le parole di Luca Giurato Il lunedì mattina gli addetti ai lavori attendono con ansia i dati Auditel per scoprire chi ha vinto la sfida degli ascolti: Mara Venier con Domenica In o Barbara d’Urso con Domenica Live? Il verdetto di questa settimana parla chiaro: in sovrapposizione ha vinto Domenica In con il 18,7% di share contro il 16,1% di Domenica Live. Come ogni lunedì mattina, mentre Mara Venier si è ...

Stefano Cucchi - le gaffe di Mara Venier con la sorella Ilaria a Domenica In : Mara Venier intervista Ilaria Cucchi a Domenica In. Il caso della morte di Stefano Cucchi è tornato in auge nelle ultime settimane: prima grazie al film prodotto da Netflix e presentato al Festival del Cinema di Venezia dal titolo ‘Sulla mia pelle’; poi soprattutto grazie alla testimonianza del carabiniere Francesco Tedesco che ha ‘scoperchiato’ il vaso di pandora e confermato ciò che in tanti hanno sempre pensato: ...