MANUEL CAREDDU | TROVATO IL CORPO FATTO A PEZZI Ultime notizie | riconoscimento difficile

MANUEL CAREDDU - ritrovato il corpo del 18enne : “Fatto a pezzi - cranio rotto”. Era sepolto nella campagna di Oristano : È stato ritrovato il corpo di Manuel Careddu , il 18enne di Macomer ucciso l’11 settembre scorso. Fatto a pezzi e con il cranio fratturato, il cadavere era stato sepolto a 20 centimetri di profondità in un terreno nelle campagne di Ghilarza, vicino ad Oristano , a ridosso di un caseggiato rurale: lì aveva lavorato Cristian Fodde, uno dei 5 giovani tra i 17 e i 20 anni, arrestati la scorsa settimana per omicidio premeditato. Secondo ...

