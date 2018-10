Manuel Careddu | non si trova il cadavere | il macabro delitto sconvolge la Sardegna

Manuel Careddu. Il corpo non è dove era stato indicato da uno degli arrestati : Nella tarda serata di ieri l’Unione Sarda dava per certo il ritrovamento di un corpo . Mancava quindi – secondo il quotidiano

Manuel Careddu - intercettati i presunti assassini : nel mirino anche la mamma del 18enne : Manuel Careddu , diciottenne di Macomer (Nuoro), è scomparso l'11 settembre scorso. Sarebbe stato ucciso da cinque persone, tre ventenni e due minorenni, che sono state arrestate. I presunti assassini incastrati da intercettazioni ambientali: un piano progettato nei minimi dettagli per non pagare un debito di droga di poche centinaia di euro.Continua a leggere

Macomer - Manuel Careddu : anche una ragazza tra i 5 arrestati per il presunto omicidio : Senza sosta proseguono le ricerche di Manuel Careddu , il 18enne di Macomer Nuoro scomparso lo scorso 11 settembre ad Abbasanta Oristano. Questo sarebbe stato il luogo dell'ultimo avvistamento del giovane, che secondo indiscrezioni sarebbe stato vittima di una trappola. Si indaga per omicidio e, mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle operazioni di ricerca del corpo, sono stati effettuati degli arresti di persone sospettate. Le attenzioni ...

Manuel Careddu - svolta nelle indagini : il 18enne scomparso a Oristano “è stato ucciso da 5 amici per un debito di droga” : Manuel Careddu è stato ucciso barbaramente per un debito di droga, dopo essere stato attirato in una trappola. Così gli inquirenti hanno ricostruito la morte del ragazzo di 18 anni di Macomer, in provincia di Nuoro, scomparso l’11 settembre scorso ad Abbasanta in provincia di Oristano. Agli arresti, con l’accusa di concorso in omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, sono finiti cinque giovani, probabilmente suoi amici, ...