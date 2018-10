Manovra | stretta su banche e assicurazioni Consumatori in allerta per il caro-premi

Manovra : per banche stretta deducibilità : ANSA, - ROMA, 16 OTT - Il governo differisce, al 31 dicembre 2016, per le banche la deducibilità del 10% dell'ammontare di svalutazioni e perdite su crediti e 'spalma', in 10 anni, quella sui crediti ...

Manovra al test del mercato - stretta su banche e assicurazioni : ... che scenderebbe dall'attuale 100% all'86% "Con la Commissione Ue c'è un dialogo continuo, questa Manovra non vuole far saltare in aria l'Europa" ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria: ai ...

Manovra da 40 miliardi - sale il Pil ma stretta su spese e tasse : "Sono ottimista", dice il ministro dell'Economia, Giovanni Tria che si dice convinto che si aprirà un "confronto costruttivo". Anche perché "i deficit fanno parte degli strumenti di politica ...

Manovra - tagli selettivi ai bonus fiscali. Stretta su ministeri e partecipate : A pagare il prezzo più alto sarà il ministero dell'Economia, sottoposto a una dieta da mezzo miliardo di euro, ma sacrifici significativi potrebbero essere chiesti, tra gli altri, anche al ministero ...

Manovra - Di Maio : governo unito. Stretta di mano Salvini-Mattarella - : Il leader del M5s sull'esecutivo dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Def : "Destinato a durare". Il vicepremier leghista al capo dello Stato: "Può stare tranquillo, puntiamo alla ...