Manovra | salta l’abolizione del superticket sanitario | rimane il costo aggiuntivo sulle

Manovra - Tria : non vogliamo far saltare l'Europa. Io non lascio : Roma, 15 ott., askanews, - Con la Manovra il governo non vuole far saltare l'Europa ma 'fare qualcosa' per la crescita che resta troppo bassa. Il ministro dell'economia, Giovanni Tria, ha difeso il pacchetto decreto fiscale e legge di bilancio, varato dal Consiglio dei ministri, assicurando che il suo posto è, e resterà, a Via …

Manovra - vertice alle 17 - salta prima riunione cabina di regia : Secondo quanto si apprende da fonti di governo vi prenderanno parte il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il ministro ...

Luigi Di Maio kamikaze sulla Manovra : se salta tutto si va al voto : Certo, a metà ottobre la Ue inizierà a visionare la nostra manovra. Ma la settimana in corso sarà decisiva per capire in che direzione tira l'aria per i mercati, le borse, lo spread. Venerdì scorso l'...

TRIA TORNA A ROMA E ‘SALTA’ EUROFIN/ Manovra - Ue boccia il Def : Juncker “Euro a rischio” : Manovra, TRIA “Ecco perché non mi dimetto”. Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: “Deficit al 2.4? C’è stata una grande mediazione”. Caos Eurogruppo, bocciato il Def(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 20:12:00 GMT)

Manovra - Di Maio : “Investimenti per 15 miliardi - più grande piano della storia italiana. Demonizzati - conti non saltano” : La “Manovra del popolo”, come l’hanno ribattezzata, sarà il “più grande piano di investimenti della storia italiana”. Quindici miliardi tra infrastrutture, digitale e ristrutturazione degli edifici della pubblica amministrazione. Un rischio per i conti pubblici con l’aumento del rapporto deficit/pil al 2,4% per tre anni, con l’immediato aumento dello spread e il calo della Borsa? Secondo Luigi Di Maio, ...

Manovra - Veltroni : “L’obiettivo è far saltare l’Europa. E la sinistra cosa fa di fronte al pericolo? Si divide” : “Siamo in presenza del più grande attacco all’Europa che ci sia mai stato, l’obiettivo è far saltare l’Ue“. Lo ha detto l’ex segretario del Partito democratico Walter Veltroni, nel corso del suo intervento a “Ripartiamo dal Pd”, evento organizzato all’Ecoteatro di Milano L'articolo Manovra, Veltroni: “L’obiettivo è far saltare l’Europa. E la sinistra cosa fa di fronte al ...

Di Maio e Salvini si impongono sul Tesoro : “Manovra al 2 - 4% o salta il governo” : A cavallo di slogan studiatissimi, Luigi Di Maio compie l’azzardo perfetto a cui nessuno, tra gli analisti economici e i conoscitori del Tesoro e di cose europee, ha mai creduto. Sulla nota di aggiornamento al Def ci sarà scritta la cifra della vertigine: 2,4% per tre anni. La prima manovra della rivoluzione sovranista, l’autobattezzata Manovra del...

