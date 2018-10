Manovra | Roma va avanti per la sua strada

Moscovici a Roma - missione cruciale per la Manovra : Quel che è certo è che Moscovici si recherà a via XX Settembre dove lo attende il ministro dell'Economia, Giovanni Tria: i due terranno poi una conferenza stampa al ministero, già fissata per le 18,...

Manovra verso bocciatura Ue entro fine mese se Roma non la cambia : entro l’inizio della prossima settimana la Commissione invierà una lettera al Gvoerno italiano con la richiesta di maggiori dettagli: se la legge di bilancio non dovesse essere modificata dopo la lettera è probabile che verrà respinta con una nuova lettera entro fine mese...

Scontro Roma-Bruxelles - Oettinger : 'La Ue respingerà la Manovra italiana' : La manovra di bilancio dell'Italia non verrà approvata dalla commissione Ue. Lo sostiene il commissario europeo per il Bilancio, Guenther Oettinger, sottolineando che "si è confermata l'ipotesi che la ...

Il commissario Oettinger : «Ue respingerà la Manovra italiana». Poi la retromarcia Rc auto : rischio +40% al Nord|Grafico : Il commissario lo avrebbe detto allo Spiegel online: la lettera dovrebbe arrivare giovedì o venerdì ma senza nessuna controproposta. Ma subito ha smentito

Oettinger : la Ue respinge la Manovra italiana. In arrivo lettera a Roma : La commissione Ue rigetterà la manovra del bilancio italiano: lo sostiene il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger, allo Spiegel on line. Una lettera del commissario Pierre Moscovici dovrebbe arrivare a Roma giovedì o venerdì, scrive il magazine....

Manovra - Vienna : 'Roma rispetti gli accordi o danni all'eurozona' : "A proposito dell'Italia vorrei dire che per l'economia e l'unione monetaria è assolutamente decisivo che quello che è stato concordato venga rispettato. I criteri di Maastricht valgono per tutti". Lo ha detto il cancelliere austriaco, Sebastian ...

Manovra - è scontro tra Juncker e Salvini. Moscovici a Roma con un occhio al Quirinale : Ricevuta la bozza di bilancio, è partito il pressing diplomatico di Bruxelles per convincere il governo a fare un passo indietro. Un’intervista-appello di Juncker, una telefonata a Conte, un’altra lettera pronta per essere spedita e la missione del commissario Pierre Moscovici a Roma, che porterà le richieste Ue direttamente al Quirinale. La manovr...

Manovra - Juncker attacca già : "Da Roma deroghe inaccettabili" : "Se accettassimo tutto quello che il governo italiano ci propone, avremo delle controreazioni violente da parte altri paesi della zona euro". All'indomani del via libera del Consiglio dei ministri alla Manovra economica e al decreto fiscale, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker mette in guardia il governo gialloverde preannunciando sin da oggi che chiederà al premier Giuseppe Conte di rispettare "la parola" sugli ...

Zingaretti lancia il nuovo Pd : 'le persone prima dei leader'. Renzi annuncia controManovra : Al fianco del governatore del Lazio molti big e l'endorsement di Gentiloni. L'ex segretario il prossimo fine settimana alla Leopolda presenterà con Padoan una controproposta di legge di bilancio -

Manovra - Lagarde : Roma deve rispettare regole club europeo : Roma, 11 ott., askanews, - L'Italia 'deve rispettare le regole del club' europeo. Lo ha detto la direttrice del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, parlando della Manovra che il Governo ...

Manovra - Juncker : sta a Roma trovare modo per rispettare regole Ue : Come già detto da Juncker giorni fa "sta ai policymaker italiani trovare regole e misure che consentano all'Italia di rimanere all'interno degli obiettivi di bilancio concordati, e questi obiettivi ...

Manovra - Tajani : problema è a Roma non Ue : 16.46 "Il problema non è la Ue ma è a Roma". Così il presiente del parlamento Ue,Tajani."Il problema sono i mercati e la Manovra che è fatta male". "Arrivare a un deficit del 2,9% con un crescita che si fermasse a 1% invece che a 1,5% stimato,significherebbe che il debito aumenta.Le banche dovranno pagare di più il denaro e non possono erogare prestiti a famiglie e imprese;già Candy e Versace sono passate a stranieri". Sulla tragedia di ...