Manovra | Rete dei Numeri Pari | “Reddito di cittadinanza è a debito e non agisce sulle

Manovra - Rete dei Numeri Pari : “Reddito cittadinanza è a debito e non agisce sulle cause delle disuguaglianze” : “Reddito di cittadinanza? No, chiamiamolo sussidio di povertà”. La Rete dei Numeri Pari boccia la Manovra e in particolare le misure di welfare “che welfare non è” introdotte dal governo gialloverde, con in testa il reddito. La Rete – contenitore di associazioni ed esperienze territoriali che si occupano di contrasto alle mafie, lotta per i diritti e alle diseguaglianze e che vede aderire realtà come Libera di don Ciotti – ha tenuto ...

Manovra - Bruxelles attacca l'Italia. Junker : 'Deviazione inaccettabile'. Di Maio : Parli ma a maggio non ci sarete più' : 'La Manovra è passata, se ne faccia una ragione' la replica, invece, di Salvini al presidente della Commissione europea che ha di fatto bocciato il documento di bilancio di Roma: 'Se lo accettassimo ...

Reddito di cittadinanza - ministri e sottosegretari M5S esultano : “Tutto in deficit? No - vedrete la Manovra. Ci sono coperture” : Per cinque anni il Movimento 5 Stelle aveva replicato ai detrattori del Reddito di cittadinanza, rivendicando di aver già individuato tutte le coperture. Tutto “in regola”, avevano rassicurato, precisando come le coperture (circa 17 miliardi di euro) fossero già state “bollinate” dalla Ragioneria dello Stato. Risorse che sarebbero arrivate – tra le diverse voci – dalla lotta agli sprechi, taglio alle spese della politica ...

Di Maio a Porta a Porta : “Con la Manovra aboliremo la povertà”. L’ironia della rete : #dimaioabolisce è trending topic : “Con pensione e reddito di cittadinanza che introduciamo con questa legge di Bilancio, avremo abolito la povertà“. La promessa è di Luigi Di Maio che, intervistato da Bruno Vespa a Porta a Porta, ha illustrato con queste parole quella che lui chiama la “manovra del popolo”. Una dichiarazione che ha scatenato l’ironia e le derisioni sui social network, tanto che l’hashtag #diMaioabolisce è diventato trending ...

Manovra - si tratta sul 2 - 4% di deficit Conte : «Oltre il 2? Lo saprete domani» : Il Movimento va ancora allo scontro: «Il superamento della legge sulle pensioni sarà in Manovra». Fonti M5S parlano di intesa sul rapporto deficit/pil

DI MAIO ‘NON PRETENDE PIÙ’ : “FIDUCIA IN TRIA”/ Manovra - Brunetta : “irresponsabili attacchi M5s al Mef” : Manovra Economica, Di MAIO dalla Cina: "fiducia nel ministro Tria, ma attingiamo ancora al deficit per le 3 priorità". Pensioni, flat tax e reddito di cittadinanza: irritazione del Mef(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:50:00 GMT)

Manovra - pressing di Di Maio : "Pretendo che Tria trovi le risorse" : ... riduzione tasse per la classe media e lotta alla povertà Il Governo deve "recuperare un 30% di investimenti pubblici venuti meno negli ultimi anni", ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni ...

Economia : sottosegretario Siri a 'Il Messaggero' - nella Manovra misure concrete per flat tax - pace fiscale e quota 100 : Roma, 05 set 09:23 - , Agenzia Nova, - La rotta è tracciata e non cambia. nella manovra ci sarà un assaggio di flat tax, la pace fiscale per i contribuenti e 'quota 100' per... , Res,