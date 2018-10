Manovra | Rete dei Numeri Pari | “Reddito cittadinanza è a debito e non agisce sulle cause

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) “Reddito di? No, chiamiamolo sussidio di povertà”. Ladeiboccia lae in particolare le misure di welfare “che welfare non è” introdotte dal governo gialloverde, con in testa il reddito. La– contenitore di associazioni ed esperienze territoriali che si occupano di contrasto alle mafie, lotta per i diritti e alle diseguaglianze e che vede aderire realtà come Libera di don Ciotti – ha tenuto questa mattina una conferenza stampa presso la sede della Federazione Nazionale della Stampa. Ne è emerso un giudizio critico nei confronti di una finanziaria che “istituzionalizza la povertà e il darwinismo sociale” discriminando “su basi etniche e razziali” persone a cui si dice “quali spese morali compiere”. “E’ un reddito introdotto a– afferma il coordinatore Giuseppe De Marzo – e non attraverso la fiscalità. In questo modo non si ...