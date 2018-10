Manovra | Oettinger | «L' Ue chiederà dei ritocchi» Conte | «Confido nel dialogo»

Oettinger : " Manovra incompatibile con impegni Ue" : Berlino, 17 ott., AdnKronos, - "E' stato confermato che la manovra dell'Italia per il 2019 non è compatibile con gli impegni che esistono nell'Unione Europea". Così il commissario al Bilancio Ue, ...

"L'Ue respingerà la Manovra". Oettinger minaccia il governo Conte : La lettera di Pierre Moscovici dovrebbe arrivare giovedì o venerdì. Roma la riceverà e con ogni probabilità Conterrà la bocciatura della bozza di bilancio del 2019. A rivelarlo in una intervista allo Spiegel è il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger. "Si è avuta conferma che la bozza di bilancio 2019 non è compatibile con gli obblighi presenti nella Ue", ha detto confermando che la Commissione non potrà far altro che "rigettare" la ...