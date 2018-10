MANOVRA | MISURE GOVERNO E NOVITÀ PENSIONI D’ORO Ultime notizie | 4 mld di coperture per

MANOVRA - misure ai raggi X/ Chi vince e chi perde sulle tasse : Forse a livello di comunicazione politica il tornaconto è anche positivo, salvo poi accorgersi, come ogni bravo studente di economia studia e come ogni cittadino attento sa, che le imposte dai ...

Pensioni - reddito cittadinanza e condono : ecco le misure della MANOVRA : Riforma della Legge Fornero, introduzione anche in Italia del reddito e della pensione di cittadinanza, un primo passo verso la 'flat tax' e un pacchetto di misure che includono la cosiddetta pace ...

Pensioni - reddito cittadinanza e condono : ecco le misure della MANOVRA : Riforma della Legge Fornero, introduzione anche in Italia del reddito e della pensione di cittadinanza, un primo passo verso la 'flat tax' e un pacchetto di misure che includono la cosiddetta pace ...

Banche incerte in Borsa su preoccupazioni misure MANOVRA : In un mercato molto sbilanciato in avanti, FTSE MIB +0,93, restano indietro le Banche, indice FTSE Italia Banks -0,22%,, che risentono delle incertezze relative alla manovra e delle possibili ...

MANOVRA - c’è il via libera del Governo : tutte le misure approvate : Non è stato un parto semplice, ma dopo intense ore di disaccordi, trattative e duelli (al velluto), il rispetto del contratto di Governo ha avuto la meglio e dal Consiglio dei ministri, nella tarda serata di ieri 15 ottobre, è nata la Manovra 2019. Sono stati approvati sia il Decreto fiscale sia la Legge di bilancio, al cui interno sono state confermate tutte le misure abbondantemente annunciate nei mesi precedenti agli italiani. L’intesa dunque ...

Dal reddito di cittadinanza alle pensioni. Ecco le principali nove misure in MANOVRA : Pace fiscale, stop aumento dell'Iva, avvio del reddito di cittadinanza e della flat tax, taglio delle pensioni d'oro e quota 100 per la riforma Fornero. Sono alcune delle principali misure della ...

Dal reddito di cittadinanza alle pensioni. Ecco le principali nove misure in MANOVRA : Pace fiscale, stop aumento dell'Iva, avvio del reddito di cittadinanza e della flat tax, taglio delle pensioni d'oro e quota 100 per la riforma Fornero. Sono alcune delle principali misure della manovra da 37 miliardi approvata dal Consiglio dei ministri. Circa 22 miliardi dovrebbero essere finanziati in deficit. 1. Stop aumento Iva Previsto lo stop totale dell'aumento dell'Iva che sarebbe dovuto scattare dal 2019 e quello ...

Def - vertice fiume a Palazzo Chigi. Giogetti : “MANOVRA entro il 20 ottobre”. Bitonci : “Misure per emersione contante nascosto” : Dopo il vertice di governo Giancarlo Giorgetti, Massimo Bitonci e Massimo Garavaglia lasciano il Palazzo a piedi. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio afferma: “La manovra nella sua versione completa sarà approvata entro il 20 ottobre” e minimizza le possibili ripercussioni della Commissione Europea che lunedì 15 ottobre riceverà un testo parziale. Massimo Bitonci, sottosegretario al Ministero dell’Economia illustra le misure del ...

MANOVRA - Quirinale : la scelta delle misure spetta a governo e Parlamento : Il Presidente della Repubblica non entra nel merito delle scelte sui contenuti della Manovra, che appartengono, nei limiti delle norme dettate dalla Costituzione, a governo e Parlamento. Fonti del Quirinale, dopo le indiscrezioni sulle presunte perplessità di Sergio Mattarella su singole misure, fanno notare che il Capo dello Stato non si esprime sui provvedimenti, tanto meno quando l'iter è appena ...

MANOVRA da 36 - 7 miliardi : dal reddito di cittadinanza a Flat Tax e Iva - le misure e l'impatto sul PIL : Sono le indicazioni fornite nella seconda audizione in parlamento del ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha 'spacchettato' gli interventi e il loro impatto sulla crescita. Pensioni, riforma ...

Reddito - Iva e flat tax : le misure della MANOVRA : La nuova manovra del governo giallo-verde ammonta a quasi 37 mld di euro, 36,7 per l'esattezza. Ecco l'entità e l'impatto delle principali misure, secondo i dettagli forniti dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Nadef. flat TAX - La spesa per la 'tassa piatta' voluta dalla Lega è pari a 0,6 miliardi nel 2019, 1,8 nel 2020 ...

Tria conferma le misure : MANOVRA da 36 - 7 miliardi. Respinge stime obsolete e reazioni emotive : L'errore, per Giovanni Tria, sta nella scelta di guardare alle previsioni degli analisti e delle istituzioni internazionali piuttosto che al cantiere del Governo. E dato che le previsioni, sempre secondo il ministro dell'Economia, si basano su informazioni "parziali od obsolete", ecco che la bocciatura della Nota di aggiornamento al Def da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio risulta di fatto infondata. Al massimo uno stimolo per il ...

Il governo non cede sulla MANOVRA. Tria : "Confermiamo le misure previste" : Nessun passo indietro. È questo il messaggio che il governo vuole far passare dopo lo stop dell'Ufficio parlamentare di bilancio alla nota di aggiornamento del Def. Non ha nessuna intenzione di invertire la rotta Luigi Di Maio, e lo dice chiaramente a Radio Anch'io, su Radio 1: "Il mio obiettivo è rendere felici i miei concittadini, e questo vale al di là dei numeri. Se vogliamo iniziare anche noi a fossilizzarci sui numeri ...

MANOVRA : Unimpresa chiede a Governo Lega-M5S "misure coraggiose" per Pmi : Una scelta di questo tipo paga meno sul piano elettorale, forse, ma nel medio periodo può innescare un circolo virtuoso del quale beneficerebbe tutta l'economia italiana".