Manovra | le tasse non calano | e per le partite Iva flat tax fino a 65mila euro

Rc auto a tariffa unica e tasse per banche ed assicurazioni : le sorprese della Manovra : tariffa unica per le Rc auto su tutto il territorio nazionale e una stangata di 4 miliardi di tasse per banche ed assicurazioni. Sono queste alcune delle novita' spuntate dalla manovra di bilancio approvata ieri dal Consiglio dei Ministri che prevede, quindi, l’introduzione di una Rc auto più equa e svela la principale risorsa per il finanziamento di reddito di cittadinanza, quota 100 per le pensioni e flat tax, le misure “bandiera” dei due ...

Tasse - quello che non ci dicono sulla Manovra : di quanto cresceranno in tre anni : La coperta è corta e il governo, per finanziaria 'la manovra del popolo', sarà costretto ad aumentare le Tasse. Come sottolinea il Tempo, la tendenza del peso fiscale per il trienno 2019/2021 ...

Manovra non aumenta tasse tranne che su banche e assicurazioni : Roma, 15 ott., askanews, - Nessun aumento di tasse tranne che su banche e assicurazioni: è questa, secondo una fonte governativa vicina alla Lega, una delle risultanze del vertice economico di ...

Manovra : fonti Lega - aumento tasse solo banche e assicurazioni : Nessun aumento delle tasse, tranne che su banche e assicurazioni. È questa - si apprende da fonti della Lega - una delle misure concordate nel vertice di maggioranza in vista della legge di Bilancio.

Tensioni sul dl Fisco e la «pace fiscale» Di Maio diserta il vertice di governo Tasse e condono : gli scogli della Manovra : Il vicepremier è a Palazzo Chigi ma ha comunque deciso di non partecipare all’incontro organizzato in vista del Cdm in programma in giornata

“Reddito di cittadinanza sarà geografico” Tasse e condono : gli scogli della Manovra : Il premier: è sviluppo sociale, non assistenza. Di Maio: «Solo per italiani, il 47% andrà al Centro-Nord»

Manovra. M5s e Lega cercano intesa su tasse e condono. Nuovo vertice prima del Cdm : Altro nodo, infine, è quello di Alitalia dove a una visione sostanzialmente comune di Luigi Di Maio e Matteo Salvini si contrappone una certa resistenza del ministro dell'Economia Giovanni Tria. ...

Manovra - i ripensamenti del governo : rinvii in vista per reddito e pensioni E aumenteranno le tasse alle imprese : «Quota 100», reddito e pensioni di cittadinanza non partiranno prima di aprile. Braccio di ferro tra Lega e Movimento 5 Stelle sulle sanatorie fiscali: due ipotesi allo studio per chi ha evaso fino a 200 mila euro

Manovra - Tria : “Le tasse scenderanno già nel 2019 - entro il 2021 il debito diminuirà al 126 - 7%” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, assicura che la Manovra porterà crescita e l'abbassamento del debito pubblico al 126,7% entro il 2021. Tria garantisce che le tasse scenderanno già nel 2019 con "la disattivazione dell'aumento Iva per il 2019", che verrà confermato con 5,5 e 4 miliardi anche nel 2020 e 2021.Continua a leggere

Tasse - guida alla Manovra. Pace fiscale : dettagli e scadenze : Sparisce lo scontrino di carta alla cassa. Nel decreto il condono su redditi non dichiarati. Flat tax ridotta applicata anche alle imposte mai versate in passato

Manovra - il governo in un vicolo cieco : ipotesi tagli lineari o nuove tasse : Ad oggi ci sono coperture per 23 miliardi, ma il conto della legge di bilancio è molto più salato. Le strade percorribili...

Manovra - così le tasse potrebbero aumentare nonostante la flat tax : La prima Manovra gialloverde, nella partita del dare e avere dal Fisco, almeno nel 2019 rischia di presentare per una parte dei contribuenti un conto salato. Il dubbio è che l’avvio della flat tax per le partite Iva e la mini-Ires possano non bilanciare in termini di diminuzione della pressione fiscale l’addio all’Ace e all’Iri. E sul piatto ci sono anche modifiche di regimi agevolativi...

Manovra da 40 miliardi - sale il Pil ma stretta su spese e tasse : "Sono ottimista", dice il ministro dell'Economia, Giovanni Tria che si dice convinto che si aprirà un "confronto costruttivo". Anche perché "i deficit fanno parte degli strumenti di politica ...

Manovra - ricetta semi-tradizionale per le fonti di finanziamento : tasse sui giochi - tagli alle spese e vendita immobili : Aumento del prelievo erariale unico sui giochi, tagli alle spese dei ministeri e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Seguirà poi la revisione delle spese fiscali, una giungla di 466 agevolazioni che per lo Stato valgono circa 54,2 miliardi di minori entrate nel 2018. Sono queste in buona sostanza gli interventi su cui il governo gialloverde conta per finanziare le nuove politiche del governo come il reddito di cittadinanza e la flat ...