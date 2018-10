Manovra | l’Austria bacchetta l’Italia | “Per la tenuta dell’euro rispetti le regole | non

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Il rafforzamento delle frontiere esterne e gli annunci contro i migranti che arrivano in Europa sono una cosa, ladell’euro e dell’economia del continente un’altra. E’ base a questo assioma che oggi l’Austria, presidente dei turno dell’Unione europea, è tornata are l’Italia sullaeconomica. “Per l’economia e l’unione monetaria è assolutamente decisivo che quello che è stato concordato venga rispettato – ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, parlando alla Commissione degli Affari Ue del Nationalrat – I criteri di Maastricht valgono per tutti“. “Spero che ci sia una linea chiara”, ha continuato Kurz, “tutto il resto metterebbe a rischio non soloma avrebbe anche effetti negativi sull’eurozona“, ha aggiunto. Eccezioni come quelle fatte per grandi ...