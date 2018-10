Manovra italiana | Oettinger precisa | «Viola regole Ue | lettera da Bruxelles»

Oettinger : Manovra italiana viola regole Ue - in arrivo una lettera da Bruxelles : Le dichiarazioni in un’intervista allo Spiegel. Si rischia la bocciatura. Lo spread oltre quota 305 punti

Oettinger : l’Unione europea rigetterà la Manovra italiana : È quasi ufficiale l’arrivo di brutte notizie sulla manovra italiana da parte della Commisione europea. La commissione Ue rigetterà la manovra del bilancio italiano: lo sostiene il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger, allo Spiegel on line. Una lettera del commissario Pierre Moscovici dovrebbe arrivare a Roma giovedì o venerdì, scrive il magazine. Sarà dunque rispedita al mittente il Documento che contiene i capisaldi della manovra e le ...

L'amico Oettinger non lascia speranze : "Ue chiederà correzioni alla Manovra italiana" : La commissione Ue rigetterà la manovra del bilancio italiano: lo sostiene il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger, allo Spiegel on line. Una lettera del commissario Pierre Moscovici dovrebbe arrivare a Roma giovedì o venerdì, scrive il magazine."Si è confermata l'ipotesi che la bozza di bilancio 2019 non è conciliabile con gli obblighi esistenti nell'Ue", afferma Oettinger. Moscovici non farà ...

Manovra di Bilancio - Juncker avverte : «Deviazione italiana inaccettabile per altri Paesi» : 'Se accettassimo il derapage' previsto dalla Manovra rispetto alle regole europee 'alcuni Paesi ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l'accusa di essere troppo flessibili con l'Italia'. Lo ha ...