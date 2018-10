Manovra | Gian Maria Gros-Pietro | Nessuna stangata per le banche

Manovra : Unione Artigiani Milano - bene pace fiscale : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - L’Unione Artigiani di Milano e Monza-Brianza esprime "apprezzamento per il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri in cui fa la sua comparsa la 'pace fiscale'". Il segretario generale dell’Unione Artigiani di Milano e Monza-Brianza, Marco Accornero, che "come

Manovra - sì al Senato senza Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti : un messaggio della Lega? : La Lega è davvero convinta della Manovra? Forse no. Il sospetto viene osservando il via libera al Senato e Camera alla risoluzione della maggioranza alla Nota di aggiornamento al Def . A Palazzo ...

Manovra - Di Maio e i suoi festeggiano sul Tevere : a cena sul battello : Festa romana per i 5Stelle dopo l'accordo raggiunto sulla Manovra. Luigi Di Maio e il resto della 'truppa' governativo-parlamentare ha deciso di celebrato l'intesa che permette di introdurre il ...

Manovra - Di Maio e i suoi festeggiano sul Tevere : a cena sul battello : Festa romana per i 5Stelle dopo l'accordo raggiunto sulla Manovra. Luigi Di Maio e il resto della 'truppa' governativo-parlamentare ha deciso di celebrato l'intesa che permette di introdurre il ...

Giancarlo Giorgetti - l'asse con Sergio Mattarella per cambiare la Manovra : Il messaggio è: 'Non ci sono forzature sui conti pubblici'. E ancora: 'Il 2,4% è una scommessa, se non dovessero esserci risultati, potrebbero essere adottati meccanismi di correzione automatica sulla ...

Manovra : parlamentari M5S in piazza - festeggiano Manovra del popolo : Roma, 27 set., askanews, - Senatori e deputati del Movimento5Stelle festeggiano la vittoria sulla manovra scendendo in piazza davanti palazzo Chigi sventolando le bandiere del Movimento. 'Finalmente ...