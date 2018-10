Manovra finanziaria | dalle pensioni Quota 100 al reddito di cittadinanza | cosa cambia

Manovra finanziaria 2019 - Salvini su Juncker : 'Pregiudizi politici' - : Il vicepremier ribatte agli avvertimenti del presidente della Commissione europea sulla Manovra. Delle questioni economiche parlerà a Bruxelles anche il premier, in un vertice ufficialmente incentrato ...

Ue : fonti Chigi - telefonata 'cordiale' tra Conte e Juncker su Manovra finanziaria : I due si sono inoltre accordati per affidare al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, l'illustrazione dei Contenuti della manovra al commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Pierre ...

Influenza - quanto costerà agli italiani? Gli esperti confermano : “Come una piccola Manovra finanziaria” : Ogni anno l’Influenza e i virus ‘cugini’ costano alle famiglie italiane mezzo punto di Pil. Lo dimostrano i dati del primo studio nazionale che ha valutato i costi di queste patologie per le famiglie, confrontandoli con quelli sostenuti dal Ssn. La prossima stagione Influenzale è stata definita “di intensità media” dagli esperti, che si aspettano circa 5 milioni di italiani contagiati. A questi si aggiungeranno gli ...

Giovanni Tria - bomba della Reuters : si dimette a gennaio dopo l'approvazione della Manovra finanziaria : L'agenzia Reuters rivela che il ministro dell'Economia Giovanni Tria sarebbe pronto a lasciare il suo incarico a gennaio , dopo l'approvazione della manovra finanziaria da parte del parlamento, che dovrà compiersi al più tardi il 31 dicembre 2018 ...

Vittorio Feltri : 'Disgrazie e crisi finanziaria mostruosa? Ecco qual è la vera follia nella Manovra' : Ancora non abbiamo letto una legge economica del governo, a parte la questione del debito fissato al 2,4 o al 2,6 per cento, e già il sistema fibrilla. I commentatori più accreditati annunciano ...

Renato Brunetta : 'La Manovra finanziaria verrà respinta dalla Commissione Europea' : Ai microfoni di Radio Radicale, intervistato da Lanfranco Palazzolo, l'ex capogruppo alla Camera di Forza Italia, Renato Brunetta [VIDEO], ha criticato pesantemente la manovra finanziaria, dichiarandosi amareggiato per via dell'irresponsabilita' degli attuali governanti. Ha spiegato: Il Governo è nel caos e i mercati sono tutt'altro che sereni: spread in continua ascesa, rendimenti dei decennali ai massimi storici. Diminuira' la capitalizzazione ...

C'è roba di sinistra nella Manovra finanziaria : Comincio ad avere problemi di identità. E deve trattarsi di un mio problema personale, sospeso tra la clinica e la politica, perché altrimenti sarei costretto a pensare che sia una fetta del mio campo ideale di militanza - la sinistra - ad essere afflitta da questi rovelli.Mi riferisco, vado per le spicce, alla manovra finanziaria appena liquidata dal governo Conte (detto altrimenti, governo Di Maio-Salvini). C'è infatti una ...

Manovra finanziaria 2019 : le prossime tappe per approvazione - : Dal varo della nota di aggiornamento al Def al via libera definitivo alla Manovra economica. Tutte le tappe della sessione di bilancio 2018

Manovra finanziaria - elogi da Michele Emiliano (Pd) : "E' di sinistra - l'avrei fatta anche io" : Mentre tutto il partito democratico protesta per lo sforamento del 2,4 per cento, il governatore pugliese ne tesse le lodi: "Successo dei Cinque Stelle, capisco la loro gioia"

Manovra finanziaria 2018/ Cosa prevede? Le nuove norme : Manovra finanziaria 2018: Cosa prevede? Le nuove norme dopo l'accordo: flat tax, reddito e pensione di cittadinanza, superamento legge Fornero e un fondo per i truffati delle banche(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:24:00 GMT)

Manovra e Def - Tria : 'rimarrò per patriottismo - altrimenti Italia rischia tempesta finanziaria e caos' : Rimango e continuerò a fare il mio lavoro per patriottismo. Così il ministro dell'economia Giovanni Tria, stando a quanto riporta La Repubblica, ha commentato la sua decisione di non dimettersi, nonostante la soglia concordata dal governo sul deficit-Pil, pari al 2,4%, sia ...

Manovra finanziaria - ecco perché Di Maio non può copiare il compito di Macron : ... Daniele Franco e il ministro dell'Economia Giovanni Tria che a Palazzo Chigi hanno partecipato alla riunione sulla Nota d'aggiornamento del Def. Con lui altri tecnici e tutta la squadra che assiste ...

Manovra finanziaria - Tria pensa di cancellare gli 80 euro : Si tratta sull'1,8% del Pil. Non si allenta lo scontro. Ma il premier vede i tecnici del Mef Manovra, ecco perché la Francia può 'sforare'

Manovra finanziaria - Cottarelli avvisa il governo : "Servono tagli e riforme" : Il governo promette una "Manovra espansiva" per rilanciare la crescita. Ma l'economista Carlo Cottarelli mette in guardia: "Si cresce solo con tagli e riforme, non facendo più deficit" Audio Casalino, ...