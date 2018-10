Manovra | Di Maio | se testo non a Quirinale allora basta stralcio

Manovra - Di Maio : al Quirinale testo manipolato - denunciamo : Roma, 17 ott., askanews, - Al Quirinale è arrivato un testo della Manovra economica sulla pace fiscale che è 'manipolato, non concordato in consiglio dei ministri'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di ...

Di Maio denuncia shock - inviato al quirinale testo manipolato della Manovra : Di Maio: “Al quirinale inviato un testo manipolato della Manovra, abbiamo denunciato alla Procura” «Non so se è stata una manina politica o una manina tecnica, in ogni caso domattina si deposita subito una denuncia alla Procura della Repubblica perché non è possibile che vada al quirinale un testo manipolato» sulla pace fiscale. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante la registrazione di Porta a Porta. «Il decreto fiscale ...

Luigi Di Maio su Pace Fiscale : "Al Colle un testo manipolato"/ Ultime notizie Manovra : "Domani denuncio" : Luigi Di Maio su Pace Fiscale: "Al Colle un testo manipolato". Ultime notizie manovra, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico: "Domani denuncio"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 21:23:00 GMT)

Di Maio dice che il testo della Manovra giunto al Quirinale è manipolato : Roma, 17 ott., askanews, - Al Quirinale è arrivato un testo della manovra economica sulla pace fiscale che è 'manipolato, non concordato in consiglio dei ministri'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di ...

Luigi Di Maio : 'Al Quirinale inviato un testo manipolato della Manovra - abbiamo denunciato alla Procura' : Una accusa gravissima, perché inevitabilmente chiama in causa i tecnici del Tesoro, guidati dal ministro dell'Economia Giovanni Tria , i responsabili pratici del testo. In studio a Porta a porta, Di ...

OETTINGER - “Manovra ITALIA? UE LA RESPINGERÀ”/ Ultime notizie - Di Maio : “si morda la lingua 3 volte” : Manovra bocciata dall'Europa: OETTINGER con Juncker, "Ue rigetterà bilancio Italia", ira Salvini. Ultime notizie, Conte al Consiglio Ue: pronta lettera Bruxelles contro Governo Conte(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 18:57:00 GMT)

Manovra - Di Maio : 'Oettinger si morda la lingua 3 volte' : "Oettinger e i commissari europei dovrebbero iniziare a comportarsi da persone serie e mordersi la lingua tre volte prima di fare dichiarazioni". Così su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio replica ...

Manovra - Di Maio risponde a Oettinger : “Si morda la lingua 3 volte prima di parlare” : Luigi di Maio ha risposto con un post su Facebook al commissario Ue: "Oettinger e tutti gli altri commissari aprano le orecchie e ascoltino attentamente prima di sparare sentenze. Un rifiuto a prescindere è intollerabile. Gli impegni saranno rispettati, ma non si può più morire di austerità". .Continua a leggere

Manovra - Salvini : Juncker prenderà batoste/ Ultime notizie - bocciatura Ue? Di Maio “non si torna indietro” : Manovra bocciata dall'Europa: Juncker, "deviazione inaccettabile" replica Salvini, "pregiudizi politici". Ultime notizie, Conte al Consiglio Ue: pronta lettera Bruxelles contro l'Italia(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 14:50:00 GMT)

Di Maio insiste : sulla Manovra non si torna indietro : Roma, 17 ott., askanews, - sulla manovra 'indietro non si torna!'. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook, dove rileva come i dati di oggi della Caritas 'mi confermano ancora ...

Di Maio insiste che sulla Manovra non si torna indietro : Roma, 17 ott., askanews, - sulla manovra 'indietro non si torna!'. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook, dove rileva come i dati di oggi della Caritas 'mi confermano ancora ...

Manovra - Di Maio : 'Indietro non si torna - i soldi ci sono' : Roma, 17 ott., askanews, - Sulla Manovra 'Indietro non si torna!'. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook, dove rileva come i dati di oggi della Caritas 'mi confermano ancora ...

Manovra - Di Maio : "Indietro non si torna - i soldi ci sono" : Roma, 17 ott., askanews, - Sulla Manovra "indietro non si torna!". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook, dove rileva come i dati di oggi della Caritas "mi confermano ancora ...

Matteo Renzi contro Di Maio : "Abolire povertà? Da ricovero"/ Ultime notizie : ex premier contro Manovra Governo : Matteo Renzi contro Di Maio: "Abolire povertà? Da ricovero". Ultime notizie: ex premier contro la manovra del Governo Lega-Movimento 5 Stelle, le sue parole a Di Martedì(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:35:00 GMT)