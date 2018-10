Manovra | Di Maio risponde a Oettinger | “Si morda la lingua 3 volte prima di parlare”

Manovra - Salvini : Juncker prenderà batoste/ Ultime notizie - bocciatura Ue? Di Maio “non si torna indietro” : Manovra bocciata dall'Europa: Juncker, "deviazione inaccettabile" replica Salvini, "pregiudizi politici". Ultime notizie, Conte al Consiglio Ue: pronta lettera Bruxelles contro l'Italia(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 14:50:00 GMT)

Di Maio insiste : sulla Manovra non si torna indietro : Roma, 17 ott., askanews, - sulla manovra 'indietro non si torna!'. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook, dove rileva come i dati di oggi della Caritas 'mi confermano ancora ...

Di Maio insiste che sulla Manovra non si torna indietro : Roma, 17 ott., askanews, - sulla manovra 'indietro non si torna!'. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook, dove rileva come i dati di oggi della Caritas 'mi confermano ancora ...

Manovra - Di Maio : 'Indietro non si torna - i soldi ci sono' : Roma, 17 ott., askanews, - Sulla Manovra 'Indietro non si torna!'. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook, dove rileva come i dati di oggi della Caritas 'mi confermano ancora ...

Manovra - Di Maio : "Indietro non si torna - i soldi ci sono" : Roma, 17 ott., askanews, - Sulla Manovra "indietro non si torna!". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook, dove rileva come i dati di oggi della Caritas "mi confermano ancora ...

Matteo Renzi contro Di Maio : "Abolire povertà? Da ricovero"/ Ultime notizie : ex premier contro Manovra Governo : Matteo Renzi contro Di Maio: "Abolire povertà? Da ricovero". Ultime notizie: ex premier contro la manovra del Governo Lega-Movimento 5 Stelle, le sue parole a Di Martedì(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:35:00 GMT)

Manovra - MISURE GOVERNO E NOVITÀ PENSIONI D’ORO/ Ultime notizie - 4 mld di coperture per Salvini-Di Maio : MANOVRA Economica: le Ultime notizie sulla legge di bilancio e Dl fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: NOVITÀ su PENSIONI d'oro, le coperture di Salvini-Di Maio(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:10:00 GMT)

Manovra - Bruxelles attacca l'Italia. Junker : 'Deviazione inaccettabile'. Di Maio : Parli ma a maggio non ci sarete più' : 'La Manovra è passata, se ne faccia una ragione' la replica, invece, di Salvini al presidente della Commissione europea che ha di fatto bocciato il documento di bilancio di Roma: 'Se lo accettassimo ...

Manovra - Juncker : 'l'Italia sbanda'. Nuovo scontro con Salvini e Di Maio. Conte a Bruxelles : ... ma questa volta andranno valutati con attenzione i toni, così come andrà valutato l'incontro di giovedì a Roma tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e Pierre Moscovici. Su tutto incombe ...

Manovra - Juncker : «l'Italia sbanda». Nuovo scontro con Salvini e Di Maio. Conte a Bruxelles : È ancora il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, a sobillare gli animi il giorno dopo il varo della legge di bilancio. E sono ancora una volta i due vicepremier a...

Manovra - Di Maio e Salvini contro Juncker : Ancora un botta e risposta sulla Manovra italiana. Di Maio e Salvini attaccano il Presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker che oggi 16 ottobre ha invitato l'Italia all' applicazione ...

Manovra - JUNCKER : “INACCETTABILE DEVIAZIONE ITALIA”/ Poi aggiunge “Ma Di Maio e Salvini non sono un pericolo” : MANOVRA, JUNCKER "Inaccettabile DEVIAZIONE Italia", poi aggiunge “Ma Di Maio e Salvini non sono un pericolo”. Nuovo attacco del presidente della commissione europea(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:04:00 GMT)

Manovra : riunione Conte - Tria e Di Maio : ... 16 OTT - Si è svolta questa mattina a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, una riunione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia ...

Manovra : riunione Conte - Tria e Di Maio : ... 16 OTT - Si è svolta questa mattina a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, una riunione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia ...