Manovra | Conte | “Non ci sono margini di cambiamento Bocciatura dall’Ue? Confido in

"L'Ue respingerà la Manovra". Oettinger minaccia il governo Conte : La lettera di Pierre Moscovici dovrebbe arrivare giovedì o venerdì. Roma la riceverà e con ogni probabilità Conterrà la bocciatura della bozza di bilancio del 2019. A rivelarlo in una intervista allo Spiegel è il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger. "Si è avuta conferma che la bozza di bilancio 2019 non è compatibile con gli obblighi presenti nella Ue", ha detto confermando che la Commissione non potrà far altro che "rigettare" la ...

Oettinger : la Ue respingerà la Manovra italiana. Vertice Conte-Merkel a Bruxelles : La commissione Ue rigetterà la manovra del bilancio italiano: lo sostiene il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger, allo Spiegel on line. Una lettera del commissario Pierre Moscovici dovrebbe arrivare a Roma giovedì o venerdì...

Juncker boccia la Manovra : 'Non giudico contenuti - ma bilancio' e l'Europa può spaccarsi : La manovra del Popolo come, tra l'altro, era gia' noto non fa fare i salti di gioia a Bruxelles. L'idea che l'Italia possa innalzare il proprio debito per finanziare le proprie nuove misure sociali rappresenta un'eventualita' che non viene vista di buon grado dal presidente della Commissione Europa [VIDEO] che Jean-Claude Juncker che, a tempo di record, trova il modo di manifestare tutte le proprie preoccupazioni rispetto a quelli che potrebbero ...

Manovra - Juncker : 'l'Italia sbanda'. Nuovo scontro con Salvini e Di Maio. Conte a Bruxelles : ... ma questa volta andranno valutati con attenzione i toni, così come andrà valutato l'incontro di giovedì a Roma tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e Pierre Moscovici. Su tutto incombe ...

Manovra - Juncker : «l'Italia sbanda». Nuovo scontro con Salvini e Di Maio. Conte a Bruxelles : È ancora il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, a sobillare gli animi il giorno dopo il varo della legge di bilancio. E sono ancora una volta i due vicepremier a...

Ue - Conte chiede più impegno sui migranti. E sulla Manovra : 'Dialogo ma stop austerity' : Oltre all'economia, l'immigrazione è un altro nodo ancora irrisolto, ereditato dallo scorso Consiglio di giugno. Conte ha ribadito la sua perplessità sulla guardia costiera europea , sia in termini ...

