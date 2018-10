Manovra | Bruxelles attacca l' Italia Junker | ' Deviazione inaccettabile' Di Maio | Parli

Manovra - Juncker : 'l'Italia sbanda'. Nuovo scontro con Salvini e Di Maio. Conte a Bruxelles : ... ma questa volta andranno valutati con attenzione i toni, così come andrà valutato l'incontro di giovedì a Roma tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e Pierre Moscovici. Su tutto incombe ...

Manovra - Juncker : «l'Italia sbanda». Nuovo scontro con Salvini e Di Maio. Conte a Bruxelles : È ancora il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, a sobillare gli animi il giorno dopo il varo della legge di bilancio. E sono ancora una volta i due vicepremier a...

La Manovra arriva a Bruxelles : parte il braccio di ferro con il governo : Nel frattempo sviluppa le trattative tecniche con il ministro dell'Economia Giuseppe Tria. Giovedì prossimo Moscovici è atteso a Roma. Il negoziato politico al massimo livello parte già da domani ...

Conte : "A Bruxelles orgogliosi della Manovra - basta austerity" : Una società con disuguaglianze non solo è moralmente inaccettabile ma fa implodere l'economia stessa". "Sui flussi migratori chiediamo gestione condivisa" Sul tema dell'immigrazione il premier ha ...

Manovra - Conte all'Ue : "Dialogo con Bruxelles - ?ma dico no all'austerity" : Il premier Giuseppe Conte ha riferito in Aula sulla Manovra in vista del Consiglio Europeo. Il presidente del Consiglio di fatto ha mandato un messaggio chiaro all'Europa che dovrà esaminare la legge di Bilancio: "L"impegno dell"Italia per l"unione economica e bancaria resta immutato. Andiamo aBruxelles con una Manovra di cui siamo orgogliosi e su cui avvieremo un dialogo senza pregiudizi". Poi il premier ha voluto mandare un segnale agli ...

Manovra : tutte bozze Eurozona a Bruxelles : ANSA, - Bruxelles, 16 OTT - La Commissione Ue ha ricevuto il Draft budgetary plan dell'Italia e di tutti gli altri 18 Paesi della zona euro, che sono ora pubblicati sul sito della DG Ecfin. Il passo ...

Domani la Manovra sarà inviata a Bruxelles. Conte : 'L'Ue vedrà che è credibile' : In serata summit a Palazzo Chigi in vista del Cdm che dovrà varare anche il decreto fiscale. Reddito di cittadinanza modulato per regioni -

Manovra - Luigi Di Maio impazzito : a Bruxelles ci manda Roberto Fico : Il tutto per 'tenere buono' il fronte della politica europea, in attesa che anche mercati e borse si plachino e diano respiro. Per questo, ieri 8 ottobre il vicepremier Luigi Di Maio è volato a ...

Savona - attacco all'UE del Ministro Affari Europei/ "Il popolo deciderà che fare se Bruxelles boccerà Manovra" : Savona, il Ministro degli Affari Europei attacca l'UE. "Pilota automatico anche se si va contro un iceberg": posizione critica nei confronti della scarsa flessibilità di Bruxelles(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 00:27:00 GMT)

Fico incontra Moscovici a Bruxelles : "No a pregiudizi Ue-Italia - lavorare sulla Manovra" : "L'incontro è stato senza dubbio costruttivo, si sente l'esigenza di abbassare i toni in generale, uscire tutti dalle dichiarazioni mediatiche ed entrare nella politica, perché nella politica ci sono margini di dialogo". Così il presidente della Camera Roberto Fico in un punto stampa da Bruxelles dopo aver visto il commissario Ue per gli Affari Economici Pierre Moscovici. "No a ...

Moscovici incontra Fico a Bruxelles : discussione positiva su Manovra Italia : Il commissario europeo all'Economia Pierre Moscovici, che oggi a Bruxelles ha incontrato il presidente della Camera Roberto Fico, ha parlato di una 'discussione positiva' e ha spiegato che con un clima più disteso il dialogo ...

Il Def in Parlamento e a Bruxelles. Numeri e misure della Manovra : Promozione settori chiave dell'economia, in primis manifatturiero avanzato, infrastrutture, costruzioni. La Manovra 2019 inizierà un percorso che, secondo gli obiettivi del Governo, assicurerà più ...

L'ottobre caldo della Manovra - dall'Aula al giudizio di Bruxelles : In alternativa potrà, come già avvenuto con Padoan, inviare al ministro dell' Economia delle lettere di richiamo. Entro il 30 novembre Bruxelles dovrà quindi pubblicare il suo giudizio, indicando l'...

Luigi Di Maio : “Bruxelles boccia la Manovra? Tra sei mesi questa UE sarà finita” : Luigi Di Maio torna sulla polemica con le istituzioni europee e si dice sicuro che la linea italiana possa fare proseliti, soprattutto in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo: "Ci sarà in tutti i Paesi un tale terremoto contro l'austerity che le regole cambieranno il giorno dopo le elezioni".Continua a leggere