Manovra | Boeri | ' Condono devastante | per pensioni 140 mld in 10 anni' | M5S | ' Vergogna'

Manovra - Boeri : con misure pensioni +140 mld spesa in 10 anni : Roma, 17 ott., askanews, - Le misure sulle pensioni ipotizzate dal Governo, 'quota 100', opzione donna, conferma dell'Ape sociale e mancato adeguamento della speranza di vita, avrebbero un impatto di '...

Manovra - allarme Boeri : con quota 100 il debito sale di 100 mld : Roma, 11 ott., askanews, - Consentire di andare in pensione con quota 100 porta ad un incremento del debito pensionistico nell'ordine dei 100 miliardi di euro. A pagare per questa operazione che 'mina ...

Manovra - Boeri contro Quota 100 : debito sale di 100 mld a danno dei giovani : Proprio in queste ore la controriforma previdenziale che dovrebbe dar luce nella Manovra 2019 a un graduale smantellamento della Fornero con l’introduzione di Quota 100, è bersaglio di attacchi su più fronti, non ultimo quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, preoccupato della tenuta dei conti e dell’eccessivo costo che avrebbe mandare in pensione gli italiani con anni di anticipo rispetto alla normale età prevista dal sistema ...

Manovra - Boeri su Quota 100 e stop adeguamento : debito crescerà di 100 mld : Proprio in queste ore la controriforma previdenziale che dovrebbe dar luce nella Manovra 2019 a un graduale smantellamento della Fornero con l’introduzione di Quota 100, è bersaglio di attacchi su più fronti, non ultimo quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, preoccupato della tenuta dei conti e dell’eccessivo costo che avrebbe mandare in pensione gli italiani con anni di anticipo rispetto alla normale età prevista dal sistema ...

Boeri svela la verità : "Manovra pro Sud. E non porterà lavoro" : Superare la Fornero? Dare il reddito di cittadinanza? È davvero possibile? "I soldi ci sono". A dirlo è il vicepremier Luigi Di Maio. Niente affatto. I soldi non ci sono. O meglio gli effetti di questa manovra saranno negativi e a pagarla saranno i giovani. Parola di Tito Boeri. L'economista che da quattro anni guida l'Inps si dichiara preoccupato. Sono giorni che va ripetendo la stessa cosa. Ormai è diventato il nemico numero uno di una manovra ...

Manovra - Boeri contro le misure del governo : "Aumentare spesa per le pensioni non porta a crescita" : L'economia non cresce aumentando spesa per le pensioni "Non è aumentando la spesa pensionistica che si può far crescere l'economia del nostro paese, è esattamente il contrario", ha detto Tito Boeri, ...

Manovra - Boeri - Inps - : dare risorse a chi non lavora è sbagliato : "Trasferire risorse da chi lavora a chi non lavora è un percorso sbagliato. Ci vuole più lavoro, il che significa pensioni più alte". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, aggiungendo: "Il ...

Pensioni - notizie 2/10 : Boeri boccia la Manovra del governo - ‘troppo cara’ : Il Presidente Inps, Tito Boeri, non apprezza la manovra sulle Pensioni e il lavoro ideata dal governo Lega-M5S. Tra gli annunci del governo troviamo l’innalzamento della pensione minima, da gennaio 2019 a 780,00 euro. Troviamo anche quota 100, che porterebbe più di 400mila persone a smettere di lavorare, annullando di fatto in parte la legge Fornero. Il problema, secondo Boeri, restano sempre i costi. La manovra rischia di costare più cara ...

Manovra - Boeri : esecutivo non previdente : Torino, 28 set., askanews, - 'Come giudicare un governo che si pone l'obiettivo esplicito di aumentare di mezzo milione i pensionati? E' un esecutivo non previdente'. Cosi' il presidente dell'Inps, ...