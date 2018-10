Manovra | anche Parigi all' attacco Le Maire | ' Così indebolite l' Eurozona'

Manovra - stretta su banche e assicurazioni. Consumatori in allerta per il caro-premi : ROMA - Consumatori in allerta per la stretta fiscale su banche e assicurazioni operata dalla Manovra . Non si tratta di un aggravio d'imposta, ma di uno slittamento di obblighi fiscali a svantaggio di ...

Manovra - stangata da 4 miliardi su banche. Tria incontra l'Abi : Mercoledì 17 ottobre il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , è atteso proprio al comitato esecutivo dell'associazione bancaria, a Milano, dove potrà confrontarsi con i banchieri italiani. Dal ...

Manovra - da banche e assicurazioni coperture per oltre 4 miliardi di euro : Flat tax ma non per tutti. Almeno, non per banche e assicurazioni, che contribuiranno alle coperture delle misure previste nella Manovra per circa 4 miliardi di euro . Nel documento programmatico di ...

Manovra - su banche e assicurazioni stangata da oltre 4 miliardi : L’aumento dell'acconto di imposta sui premi assicurativi porterà circa 1 miliardo, il rinvio al 2026 della deduzione delle svalutazioni e perdite sui crediti bancari garantirà un ulteriore miliardo di euro, mentre la dilazione in 10 anni dei crediti dovuti ai nuovi principi contabili peserà 1,1 miliardi. Infine “interventi fiscali” sulle banche non dettagliati varranno 1,2 miliardi di euro...

Rc auto a tariffa unica e tasse per banche ed assicurazioni : le sorprese della Manovra : tariffa unica per le Rc auto su tutto il territorio nazionale e una stangata di 4 miliardi di tasse per banche ed assicurazioni. Sono queste alcune delle novita' spuntate dalla manovra di bilancio approvata ieri dal Consiglio dei Ministri che prevede, quindi, l’introduzione di una Rc auto più equa e svela la principale risorsa per il finanziamento di reddito di cittadinanza, quota 100 per le pensioni e flat tax, le misure “bandiera” dei due ...

Flat tax al 15% - ma solo fino a 65.000 euro Manovra - nuovo scontro Juncker-Salvini Tagli ai vitalizi - c’è il sì anche del Senato : Non compare la seconda soglia dei 100 mila euro. Restano possibili modifiche durante l’iter parlamentare per ampliare la platea

Spread - mai accaduto in Italia : le banche lasciano solo il governo di Lega e M5s - la strana Manovra d'agosto : Le nostre banche si difendono dallo Spread inguaiano lo Stato Italiano. È il Corriere della Sera a rivelare la strategia occulta degli istituti di casa nostra, che in agosto 'hanno iniziato mostrare ...

Chi paga la Manovra? Tagli alle imprese - scure su banche e assicurazioni. Le coperture pronte a fare esplodere i malumori : Qualcuno il conto salato lo deve pagare. Perché il maxi-deficit al 2,4% - ora sul binario rovente Roma-Bruxelles e quindi tutt'altro che scontato - non basta comunque a coprire il ricco menù della manovra deciso da Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E così, tra le 54 pagine del Documento programmatico di bilancio - la sintesi della manovra - spunta chi deve aprire il portafoglio: imprese, banche e assicurazioni. Il bersaglio ...

Manovra - stangata da 4 miliardi per banche e assicurazioni : Ma un altro pericolo, forse maggiore, è quello degli effetti sull'economia dall'aumento della tassazione sulle banche. Una parte dell'aumento sarà infatti passata ai consumatori e clienti finali via ...

Manovra - 4 miliardi di coperture da banche e assicurazioni. Dalla pace fiscale solo briciole : 180 milioni l’anno : La Manovra per il 2019 sarà più magra di quanto calcolato una settimana fa dal ministro dell’economia Giovanni Tria: 33,5 miliardi di maggiori spese contro i 37 annunciati. Questo perché le coperture, al netto dei 21,8 miliardi di deficit aggiuntivo, si fermano sotto i 12 miliardi contro i 15 sperati. E dalle tabelle del Documento programmatico di bilancio inviato lunedì notte alla Commissione europea emerge che il grosso arriverà da non ...

Piazza Affari balza - ma banche caute dopo Manovra. Spread sotto 300 : Rimbalzo generalizzato per Piazza Affari, all'indomani del via libera del Governo Conte al Documento programmatico di bilancio e al decreto fiscale, e per le altre Borse europee sostenute dal pomeriggio vivace di Wall Street dopo le trimestrali di Goldman Sachs e Morgan Stanley e l'aumento delle stime sui risultati da parte di United Health e Johnson&Johnson. Auto, tecnologici e utility in evidenza, banche italiane frenate dai ...

Manovra - Juncker : deroghe inaccettabili Salvini : «Ci vogliono Paese di conquista» Tagli ai vitalizi - sì anche dal Senato : L’affondo del presidente della Commissione Ue: «Ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l’accusa di essere troppo flessibili. Ma non abbiamo pregiudizi: ne discuteremo con l’Italia come facciamo con tutti gli altri»

Banche incerte in Borsa su preoccupazioni misure Manovra : In un mercato molto sbilanciato in avanti, FTSE MIB +0,93, restano indietro le Banche, indice FTSE Italia Banks -0,22%,, che risentono delle incertezze relative alla manovra e delle possibili ...