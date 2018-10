Manovra 2019 e Riforma pensioni Quota 100 e Opzione donna lasciano scoperti gli esodati

Manovra finanziaria 2019 - Salvini su Juncker : 'Pregiudizi politici' - : Il vicepremier ribatte agli avvertimenti del presidente della Commissione europea sulla Manovra. Delle questioni economiche parlerà a Bruxelles anche il premier, in un vertice ufficialmente incentrato ...

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI/ Con la Manovra 2019 penalizzati i lavoratori precoci : Nella manovra 2019 la RIFORMA delle PENSIONI ha previsto QUOTA 100. Tale misura, tuttavia, non sembra poter andare incontro alle esigenze dei lavoratori precoci(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 09:09:00 GMT)

Manovra - Ecobonus e bonus mobili prorogati nel 2019 : ecco le novità : Buone notizie per chi intendeva ristrutturare casa, ma si trovava in bilico sul filo della riconferma o meno dei vari bonus: le voci su una riconferma e del bonus mobili e dell’Ecobonus erano fondate. Quello che emerge dal Documento programmatico di bilancio (Draft Budgetary Plan) in dirittura di arrivo in Europa per il responso della Commissione europea, è la proroga dell’Ecobonus, delle detrazioni per le ristrutturazioni, del bonus mobili e ...

Quota 100 da febbraio : tutte le novità sulle pensioni nella Manovra 2019 : Chi attendeva con ansia Quota 100 potrà dirsi soddisfatto. nella serata del 15 ottobre scorso, il Consiglio dei ministri si è riunito a Palazzo Chigi per l’approvazione del Disegno di Legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2019-2021). Come anticipato nei giorni scorsi, la bozza del DdL conferma tutte le novità in materia ...

Manovra 2019 - decreto semplificazioni : le ultime novità in tema lavoro : Assieme al decreto fiscale e alla Legge di bilancio 2019, il Governo nella tarda serata di lunedì 15 ottobre, ha annunciato davanti alla platea dei giornalisti un altro importante provvedimento: il decreto semplificazioni, un tagliascartoffie con l’obiettivo di sburocratizzare il mondo delle imprese, ma non solo. Il decreto si occupa in buona parte di misure in tema di ammortizzatori sociali, riforme degli adempimenti per il lavoro e le ...

Pensioni e Manovra 2019 : sì a proroga opzione donna - delusione rinvio quota 41 : I nuovi aggiornamenti in arrivo nelle ultime ore sulle Pensioni confermano le misure di flessibilita' previdenziale inserite in Manovra, come la quota 100 e la proroga dell'opzione donna [VIDEO]. Allo stesso tempo, evidenziano i limiti dei nuovi interventi, a partire dall'esclusione dei lavoratori precoci, la cui misura quota 41 è stata rinviata al prossimo anno. Nel frattempo dall'opposizione e dai gruppi dei lavoratori si torna ad esprimere ...

RIFORMA PENSIONI E Manovra 2019/ Quota 100 con finestre e Opzione donna a 58 anni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e MANOVRA 2019. Quota 100 con finestre trimestrali e Opzione donna a 58 anni. Le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 05:38:00 GMT)

Manovra 2019 E RIFORMA PENSIONI CON QUOTA 100/ Opzione donna - la richiesta al Governo sulla proroga : QUOTA 100 e RIFORMA PENSIONI nella MANOVRA 2019. sulla proroga di Opzione donna arriva la richiesta di Orietta Armiliato dopo il video pubblicato da Maria Edera Spadoni(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:46:00 GMT)

Pensioni - «pace fiscale» e flat tax Tutte le novità della Manovra 2019 : Ecco Tutte le misure contenute nella bozza di disegno di legge che contiene la legge di bilancio, all'esame del Parlamento da qui alla fine dell'anno, con Tutte le entrate e le spese dello Stato. All'...

Manovra 2019 - le ultime novità. Dall'ecobonus alle assunzioni in polizia : Non solo pensioni e pace fiscale, ecco le altre misure contenute nella legge di Bilancio. Confermata fino a fine 2019 la detrazione per gli interventi ristrutturazione edilizia al 50% Pensioni, le ...

Manovra 2019 - Conte : 'Promesse mantenute' - Pd e Fi : Paga il paese : Tria: "Non si vuol far saltare l'Europa, ci sarà scambio di lettere con Ue" - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine del Cdm ha tenuto a sottolineare come "l'idea che con questa Manovra ...

Manovra 2019 approvata e inviata alla Ue. Sì a pace fiscale e tagli alle pensioni d’oro : Via libera al decreto fiscale e alla legge sul bilancio. Conte: «Pronti a mandare subito comunicazione a Bruxelles»

Title Seo : Manovra 2019 e Ue : le dichiarazioni di Conte e Di Maio - : Il premier ha parlato in Senato in vista del prossimo Consiglio europeo del 18 ottobre: "L'Italia è fondatore Ue e contributore netto. Andiamo a Bruxelles con una Manovra di cui siamo orgogliosi". Di ...

Manovra Economica 2019 : i punti/ Reddito Cittadinanza - Pace Fiscale - Quota 100 : le novità del Governo Lega-M5s : Manovra Economica 2019: i punti principali e le novità del Governo Lega-M5s. Reddito di Cittadinanza, Pace Fiscale, Quota 100 e tutte le altre misure della Legge di Stabilità(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:40:00 GMT)