Manovra 2019 | decreto semplificazioni | le ultime novità in tema lavoro

Pensioni e Manovra 2019 : sì a proroga opzione donna - delusione rinvio quota 41 : I nuovi aggiornamenti in arrivo nelle ultime ore sulle Pensioni confermano le misure di flessibilita' previdenziale inserite in Manovra, come la quota 100 e la proroga dell'opzione donna [VIDEO]. Allo stesso tempo, evidenziano i limiti dei nuovi interventi, a partire dall'esclusione dei lavoratori precoci, la cui misura quota 41 è stata rinviata al prossimo anno. Nel frattempo dall'opposizione e dai gruppi dei lavoratori si torna ad esprimere ...

Pensioni - «pace fiscale» e flat tax Tutte le novità della Manovra 2019 : Ecco Tutte le misure contenute nella bozza di disegno di legge che contiene la legge di bilancio, all'esame del Parlamento da qui alla fine dell'anno, con Tutte le entrate e le spese dello Stato. All'...

Manovra 2019 - le ultime novità. Dall'ecobonus alle assunzioni in polizia : Non solo pensioni e pace fiscale, ecco le altre misure contenute nella legge di Bilancio. Confermata fino a fine 2019 la detrazione per gli interventi ristrutturazione edilizia al 50% Pensioni, le ...

Manovra 2019 - Conte : 'Promesse mantenute' - Pd e Fi : Paga il paese : Tria: "Non si vuol far saltare l'Europa, ci sarà scambio di lettere con Ue" - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine del Cdm ha tenuto a sottolineare come "l'idea che con questa Manovra ...

Manovra 2019 approvata e inviata alla Ue. Sì a pace fiscale e tagli alle pensioni d’oro : Via libera al decreto fiscale e alla legge sul bilancio. Conte: «Pronti a mandare subito comunicazione a Bruxelles»

Borsa italiana brillante dopo varo Manovra 2019. FTSE MIB +1 - 42% : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha mostrato ottimismo sulle possibilità che il negoziato con la Commissione abbia esito positivo. Tria ha anche smentito le indiscrezioni di Reuters sulle sue ...

Legge bilancio 2019 : ecco cosa prevede la Manovra del governo : Pensioni, reddito di cittadinanza, flat tax. Ma anche sterilizzazione degli aumenti dell’Iva e pace fiscale. ecco le principali misure della manovra da 37 miliardi del governo M5S-Lega...

Piazza Affari e BTP tonici dopo varo Manovra 2019 : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha mostrato ottimismo sulle possibilità che il negoziato con la Commissione abbia esito positivo. Tria ha anche smentito le indiscrezioni di Reuters sulle sue ...

Condono fiscale - pensioni - reddito di cittadinanza - partite Iva : ecco la Manovra 2019 : pensioni, reddito di cittadinanza, flat tax. Ma anche sterilizzazione degli aumenti dell’Iva e pace fiscale. ecco le principali misure della manovra da 37 miliardi del governo M5S-Lega...

Cdm approva Manovra 2019 : pace fiscale e 'quota 100' da febbraio - reddito di cittadinanza entro marzo : Tria: "Non si vuol far saltare l'Europa, ci sarà scambio di lettere con Ue" - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine del Cdm ha tenuto a sottolineare come "l'idea che con questa Manovra ...