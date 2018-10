Manifesto ProVita | ‘due uomini non fanno una madre’ Perché l’Italia ha paura dei padri

ilfattoquotidiano

: RT @PierluigiBattis: #provita io sono #prolibertà assoluta, ma come si fa ad essere così scemi o accecati per non capire che quel manifesto… - kattolikamente : RT @PierluigiBattis: #provita io sono #prolibertà assoluta, ma come si fa ad essere così scemi o accecati per non capire che quel manifesto… - claudiagen : RT @PierluigiBattis: #provita io sono #prolibertà assoluta, ma come si fa ad essere così scemi o accecati per non capire che quel manifesto… - LRDPS : RT @TopaM79: Gongolate, cari #provita, pensando che sia il vostro manifesto omofobo a turbarci? In realtà il problema è il senso di nausea… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Non ho mai usato toni da piazza, né come giornalista né come donna, soprattutto sull’argomento di questo blog, le famiglie omogenitoriali. C’è un motivo. Per capire, è il mio parere, occorre ascoltare, e in particolare il tema è delicato, come ogni questione epocale, ogni leva che presume un cambiamento radicale dei paradigmi socioculturali in essere. Questo è il cartellone comparso a Roma, Milano, Torino, firmatoe Generazione Famiglia: Un’immagine ruffiana, che fa leva sul senso comune dell’amore per i bambini, i nostri figli, sulla nostra responsabilità di proteggerli. Ruffiana nel senso di accattivante, come lo può essere un gewurztraminer, ossia funzionale. Funziona. Naturalmente, siamo tutti d’accordo che i bambini non sono un prodotto, una merce, e non si comprano. Funziona anche la scelta dei due, invece delle due madri,...