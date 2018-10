Manifesti pro vita contro padri gay | giunta Raggi li fa togliere I promotori | “Ha

Alto Adige - Manifesti di Casapound con foto di giunta provinciale e migranti : “Ripuliamo il Südtirol”. Aperta inchiesta : “Ripulire l’Alto Adige”. Scritto anche in tedesco: “Südtirol reinigen”. In mezzo il simbolo della tartaruga frecciata, sopra la foto della giunta provinciale, sotto quella di un gruppo di africani non meglio identificabili. È il manifesto elettorale stampato e distribuito in tutta l’Alto Adige da Casapound, in vista delle elezioni del prossimo 21 ottobre, che ora è al centro dell’istruttoria Aperta dal procuratore capo di Bolzano, Giancarlo ...