Manchester City su De Jong | pronti 70 milioni

Calciomercato - il Manchester City su De Jong : Come dice il popolare conduttore della trasmissione regina del tema, “il Calciomercato non dorme mai”. I nomi circolano con l’assiduità di sempre, anche se ancora manca qualche mese all’apertura della finestra invernale. GUARDIOLA VUOLE DE Jong Secondo quanto riferisce il tabloid inglese Sun, il Manchester City di Pep Guardiola è pronto a investire una settantina di […] L'articolo Calciomercato, il Manchester City ...

Calciomercato Manchester City - il presidente Al Mubarak svela : 'Abbiamo provato a prendere Messi' : Manchester City e Lionel Messi: due strade che avrebbero potuto incontrarsi, ma non l'hanno mai fatto. È quanto ha svelato il presidente e amministratore delegato del club di Premier League, Khaldoon ...

Manchester City - il presidente ammette : "Abbiamo provato a prendere Messi" : "Gli abbiamo offerto il triplo di quello che guadagna attualmente al Barcellona, purtroppo ha sempre detto di no"

Dzeko scatenato all'Oktoberfest : canta il coro del Manchester City. Il VIDEO : Nella rinascita della Roma dopo il periodo parecchio complicato attraversato a inizio stagione è stato senza dubbio tra i calciatori più positivi. Una settimana da ricordare quella trascorsa da Edin ...

Southampton-Chelsea 0-3 - Sarri : 'Lavoriamo per limare la differenza con Liverpool e Manchester City' : Maurizio Sarri vince 3-0 ma non è ancora contento. Per lo meno non al 100%. Maniacale e perfezionista, proprio come ai tempi del Napoli: "Grande partita, ma possiamo ancora fare meglio..." . E in cosa?...

Premier League : solo 0-0 tra Liverpool e Manchester City : Decisivo per il pareggio finale il rigore sbagliato da Mahrez. Reds e Citizens restano priimi insieme al Chelsea

Liverpool-Manchester City si dividono la posta nel big match ma Guardiola può recriminare [FOTO] : 1/11 AFP/LaPresse ...

Liverpool-Manchester City 0-0. Mahrez fallisce un rigore sul finale : Il Liverpool, reduce dalla sconfitta contro il Napoli in Champions, ospita il Manchester City di Guardiola che, alla vigilia del match, aveva promesso possesso palla e strategia offensiva. la gara - ...

Liverpool-Manchester City 0-0 : pagelle e tabellino - Premier League 2018/2019 : Liverpool-Manchester City, Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino, sintesi.

Diretta/ Liverpool Manchester City (risultato live 0-0) streaming video e tv : Finale ancora da scrivere! : Diretta liverpool Manchester City streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match per la 8^ giornata di Premier League (oggi 7 ottobre)(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 18:57:00 GMT)

DIRETTA/ Liverpool Manchester City (risultato live 0-0) streaming video e tv : Milner esce per infortunio : DIRETTA liverpool Manchester City streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match per la 8^ giornata di Premier League (oggi 7 ottobre)(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 18:15:00 GMT)

DIRETTA Liverpool Manchester City (risultato live 0-0 streaming video e tv : formazioni ufficiali - si comincia! : DIRETTA liverpool Manchester City streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match per la 8^ giornata di Premier League (oggi 7 ottobre)(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 17:02:00 GMT)

Liverpool Manchester City LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali LIVErpool, 4-3-3, : Alisson; Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Henderson; Mané, Salah, Firmino. All. Klopp Manchester City, 4-3-3,: Ederson; Walker, Stones, ...

Formazioni ufficiali Liverpool-Manchester City : c’è Aguero - panchina per Gabriel Jesus : Premier League 2018-2019, domenica 7 ottobre, 8^ giornata: scopri le Formazioni ufficiali di Liverpool-Manchester City in programma alle ore 17.30.Liverpool-Manchester City, domenica 7 ottobre 2018. E’ il big match della ottava giornata di Premier League quello che oggi pomeriggio mette di fronte ad Anfield Road i padroni di casa del Liverpool e il Manchester City. Dopo la sconfitta arrivata in Champions League in casa del Napoli, Klopp punta ...