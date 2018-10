Maltempo Rimini | nubifragio nella notte | danni e allagamenti

fanpage

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Decine gli interventi dei vigili del fuoco neltra martedì e mercoledì in tutta la provincia riminese , in partecipare nell'entroterra .dove in poche ore si è raggiunto accumuli fino a 120mm di pioggia. Le strade sono letteralmente trasformate in torrenti mentre garage e sottopassi si sono allagati.