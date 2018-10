Maltempo | ecco l' impegno del Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Maltempo - alluvione in Calabria : il racconto dei soccorritori - “ecco come e dove abbiamo trovato il piccolo Nicolò” : 1/24 Luigi Salsini/LaPresse ...

Maltempo - alluvione in Calabria : il racconto del soccorritore - “ecco come e dove abbiamo trovato il piccolo Nicolò” : 1/24 Luigi Salsini/LaPresse ...

Maltempo Sardegna - disagi alla viabilità : ecco la situazione relativa alla SS195 ‘Sulcitana’ : E’ stata ripristinata la circolazione in entrambe le direzioni sul tratto della strada statale 195 ‘Sulcitana’ tra l’ingresso di Cagliari (ponte della Scafa) e la rotatoria di Macchiareddu (km 8,900) chiuso ieri a seguito delle fortissime precipitazioni che hanno colpito la Sardegna, con straripamenti allagamenti e smottamenti. Il traffico rimane tuttavia interdetto per i mezzi pesanti a eccezione di quelli diretti ai siti produttivi ...

Serie C : Catanzaro-Reggina rinviata per il Maltempo - ecco la data del recupero : La Lega Pro ha reso noto che Catanzaro-Reggina, gara valida per il girone C del campionato di Serie C, sara’ recuperata martedi’ 23 ottobre alle 20.30. La partita, che era in programma lo scorso 6 ottobre, era stata rinviata a causa del maltempo. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Serie C: Catanzaro-Reggina rinviata per il ...

Meteo - riecco il Maltempo : rischio di forti piogge. Ma da venerdì torna il sole : La perturbazione n. 2 di ottobre interesserà già da oggi pomeriggio i settori nord-occidentali: rischio di piogge abbondanti su Piemonte e Liguria. Col weekend però l’alta pressione tornerà a guadagnare terreno, favorendo il bel tempo e un aumento delle temperature.Continua a leggere

Meteo - benvenuto autunno : piogge e Maltempo per tutta la settimana. Ecco dove : Meteo CRONACA: ed è già NEVE sulle Alpi. Situazione e previsioni ' https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/g9E9UClvdS #Meteo di @ilMeteoit - IL Meteo.it , @ilMeteoit, 2 ottobre 2018 Antonio Sanò, ...

Meteo Protezione Civile : intenso Maltempo domani al Sud Italia - ecco i dettagli : Il vortice ciclonico posizionatosi sull'area tirrenica apporterà ancora instabilità domani al centro-sud, in particolar modo al Meridione. Precipitazioni intense previste soprattutto sui settori...

Benvenuto autunno - piogge e Maltempo per tutta la settimana : ecco dove : METEO CRONACA: ed è già NEVE sulle Alpi. Situazione e previsioni ' https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/g9E9UClvdS #meteo di @ilmeteoit - IL METEO.it, @ilmeteoit, 2 ottobre 2018 Antonio Sanò, ...

Meteo - benvenuto autunno : piogge e Maltempo per tutta la settimana. Ecco dove : Meteo CRONACA: ed è già NEVE sulle Alpi. Situazione e previsioni ' https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/g9E9UClvdS #Meteo di @ilMeteoit - IL Meteo.it , @ilMeteoit, 2 ottobre 2018 Antonio Sanò, ...

Allerta Meteo - violento Uragano Mediterraneo sul mar Jonio : ecco le conseguenze sull’Italia - Calabria e Sicilia esposte al Maltempo : 1/32 ...

Meteo - stop al caldo e Maltempo in arrivo : oggi e domani temporali e grandine - ecco dove : Meteo, le previsioni di oggi e dei prossimi giorni: l'altra pressione che ha riportato un po' di clima estivo sta per cedere di nuovo sotto la spinta dell'ennesimo vortice atlantico. Il...

Coldiretti : non solo danni - Maltempo salva i grandi laghi a secco : Roma, 31 ago., askanews, - Non solo danni, l'arrivo del maltempo con la pioggia salva i grandi laghi a secco come il Lago Maggiore sceso al minimo storico del periodo e conseguenti limitazioni alla ...

Non solo danni : l’arrivo del Maltempo con la pioggia salva i grandi laghi a secco : Non solo danni, l’arrivo del maltempo con la pioggia salva i grandi laghi a secco come il Lago Maggiore sceso al minimo storico del periodo e conseguenti limitazioni alla navigazione. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti in occasione dell’allerta della protezione per temporali al Nord, dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto all’Emilia-Romagna. La percentuale di riempimento del Lago di Idro – sottolinea La Coldiretti – ...

Previsioni Meteo - ecco la “bussola” della nuova stagione : fine Agosto con l’ultimo caldo - inizio Settembre all’insegna di fresco e Maltempo autunnali : 1/24 ...