Malore in auto mentre tenta di raggiungere il Veneziale di Isernia | muore anziano del

Il giudice Simonetta D'Alessandro morta in casa per un Malore : autorizzò i 32 arresti nel clan Spada : Simonetta D'Alessandro , giudice di sezione al Tribunale di Roma è stata trovata morta nella sua casa nel centro storico di Roma: in passato ha ricoperto il ruolo di gip occupandosi di importanti ...

Trovata morta in casa per un Malore il giudice Simonetta D'Alessandro : autorizzò i 32 arresti nel clan Spada : Simonetta D'Alessandro , giudice di sezione al Tribunale di Roma è stata Trovata morta nella sua casa nel centro storico di Roma: in passato ha ricoperto il ruolo di gip occupandosi di importanti ...

Incidente a Lesmo - anziano ha un Malore in auto e si scontro con un'altra vettura : Incidente a Lesmo in Via Monti: intorno alle 15.55 un uomo di circa ottant'anni residente a Lesmo ha perso il controllo dell'auto, una Fiat Punto vecchio modelli. Ed è andato a sbattere contro una ...

Roma - auto travolge turisti polacchi in San Pietro/ 3 bimbi feriti - ultime notizie : spunta ipotesi Malore : Roma, auto su pedoni in zona San Pietro, 4 feriti: il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto bagnato, 2 degli investiti sono bambini(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 11:20:00 GMT)