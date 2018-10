Mairead O’Neill | trovata senza vita modella 21enne Poche ore prima della scomparsa

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) È mistero sulla morteirlandese. Ladi Belfast è statanel suo appartamento la notte del 15 ottobre ma sulle causesua morte è ancora a buio fitto. A suscitare curiosità e sospetti nei tabloid inglesi, e da parte degli inquirenti, è stato un post pubblicato dallasulla sua pagina Facebookoresuadove era scritto in modo semplice e diretto: “C’è una cosa che vi voglio dire. Mai fidarsi del migliore amico”. Laureatasi l’agosto scorso, lalavorava da diverso tempo nell’ambitomoda, ma è da quando dieci mesi fa è venuta a mancare sua madre Karen per un tumore all’intestino la ragazza non sembrava essersi ancora ripresa. “Non riesco ancora a crederci, da 6 anni lavorava per me come, aveva davanti a sé una carriera brillante – ha affermato la sua manager, Cathy Martin -. ...